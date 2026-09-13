Nuestros vivos retratos

El curso escolar reabre con huelgas y loables reivindicaciones entre el profesorado: mejoras en la enseñanza pública.

Y del otro lado de la moneda —con dos cruces—, el unboxing del último informe PISA, un estudio coordinado por la OCDE que desde el año 2000 evalúa a estudiantes de 15 y 16 años al término de la educación obligatoria. Según reza el propio PISA, con el objetivo de «ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo estas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana». Una herramienta que podría facilitar la toma de decisiones identificando semejanzas y diferencias entre los 90 países analizados —38 de la OCDE y 52 asociados—. Pero siendo como somos, la utilizamos muchísimo más para tirar piedras sobre nuestro propio tejado.

Y sobran los motivos: España obtiene sus peores resultados de su historia en las tres áreas que se analizan: matemáticas, lectura y ciencias. En comparación con PISA 2015, nuestros pupilos manifiestan una bajada de 16 puntos en ciencias, 30 en matemáticas y hasta 45 puntos —la mayor caída— en competencia lectora. El 68% de los estudiantes son capaces de identificar la idea principal, localizar información o reflexionar sobre un texto de 400 palabras, pero solo el 2% comprende textos extensos y complejos.

Así, la prensa del día señalaba el desplome, el batacazo, el descalabro, el fiasco, y según el político entrevistado, el reparto de culpas iba del Gobierno y la Lomloe a las comunidades autónomas —que tienen las competencias en educación—.

Pero que los árboles del «y tú más» no nos impidan ver el bosque del fracaso común.

Fuera de la piel de toro, el desplome es tendencia generalizada, con el rendimiento medio más bajo de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. Puestos a encontrar un enemigo común, las sospechas apuntan a la barra libre de pantallas y la incursión de las IA. Y aunque su uso, a grandes rasgos, se acompaña de puntuaciones más bajas, países con sistemas educativos muy digitalizados como China, Japón o Singapur encabezan los mejores rendimientos.

Para colmo de desarmar clichés, los datos muestran que los estudiantes más favorecidos económicamente pierden 33 puntos en lectura respecto al anterior informe. El doble que los de otras clases sociales.

Y que el dinero no lo compra todo, lejos de ser un tema banal, ha llegado hasta el Pentágono. Washington trata la creciente brecha educativa entre Estados Unidos y China como una amenaza estratégica para el liderazgo tecnológico y geopolítico estadounidense.

Así que cualquier acusación o solución simplista denota poca comprensión lectora entre los adultos que, no lo olvidemos, debemos servir de ejemplo.

Es más, creo que las verdaderas claves para entender por qué bajan tanto las calificaciones pasan por lo que no se gritan los políticos en la sesión de control del Congreso: el camino inevitable de los adultos que los rodean.

En comparación con 2022, casi todos los países experimentaron un descenso en el interés de las familias por la educación de sus hijos. Andreas Schleicher, de la OCDE, señala: «Los padres se ven a sí mismos más como clientes de la escuela que como personas que tienen un interés personal».

Los estudiantes que dijeron que un familiar les pregunta al menos una vez a la semana —¡una vez a la semana!— qué hicieron en la escuela ese día obtuvieron alrededor de 35 puntos más en ciencias. El equivalente a más de un año y medio de aprendizaje. Este desinterés es todavía mayor entre los padres de hijos varones.

Por eso, soy de la opinión de que cuando escuchen lo de que «los jóvenes de ahora son…», recuerden que, como hasta ahora y siempre, nuestros vivos retratos.

Si nuestros hijos son el reflejo que devuelve PISA, quizá deberíamos volver el espejo hacia nosotros y preguntarnos: ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos miran?

¿Nos ven leyendo? ¿Nos ven repartir culpas entre los otros o también responsabilizarnos? ¿Nos ven admirar a personas relevantes del mundo de la literatura, las matemáticas o las ciencias? ¿Nos ven conversar mirándoles a los ojos en lugar de a una pantalla?

Pero no todo está perdido, quizá gracias a los adultos; quizá a pesar de ellos. Si uno busca entre los árboles, al fondo del bosque, brilla alguna hermosa paradoja: los resultados en ciencias empeoran respecto a 2022, pero la curiosidad por el aprendizaje de las ciencias en España está entre las más altas de la OCDE y la UE. Nuestros niños destacan también en perseverancia y en el sentimiento de pertenencia a la escuela y a sus compañeros. Quizá por eso España está entre los países con menor exposición al acoso escolar y —con las pantallas en la mano— al ciberacoso. Tienen menos posibilidades de sufrir acoso. O infligirlo.

¿No son acaso estas importantes «competencias que pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana»?

El informe PISA no dibuja un fracaso, qué va. Solo una advertencia.

Pilar Ruiz Costa es escritora @otropostdata

Fuente: Diario de Ibiza