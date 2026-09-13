El talento que necesitamos

Nuestros hospitales están llenos de talento. Está en quienes toman decisiones difíciles cada día y quieren aprender, investigar, enseñar o cambiar cómo hacemos las cosas. Nuestro sistema sanitario debe descubrir ese talento, ayudarlo a crecer y crear las condiciones para que desarrolle su potencial.

España tiene un sistema sanitario universal y profesionales de alto nivel. La inteligencia artificial, la genética y las nuevas tecnologías cambiarán muchas cosas, pero su valor dependerá de quienes sepan utilizarlas. Podemos incorporar tecnología rápidamente, pero formar profesionales con experiencia requiere años.

La medicina es demasiado compleja para depender de grandes individualidades. Necesitamos profesionales capaces de trabajar con otros, compartir conocimiento y hacer mejores a quienes tienen a su alrededor: médicos y enfermeras, junto a genetistas, ingenieros, científicos de datos y gestores.

Antes de atraer talento, conviene conocer mejor el que ya tenemos. En nuestros hospitales hay personas capaces de investigar, enseñar o liderar proyectos y no siempre aprovechamos esas capacidades. Una buena organización debe descubrirlas y ayudarlas a desarrollarse. Tampoco podemos permitir que egos o envidias frenen a quienes destacan o nos hagan temer incorporar profesionales mejores que nosotros.

Quizá deberíamos preocuparnos tanto por el talento que se va como por el que se queda y deja de crecer. Un joven puede entrar en un hospital con curiosidad, ganas de aprender y voluntad de cambiar las cosas. Diez años después debería conservar esa energía. La burocracia, la falta de oportunidades, el escaso reconocimiento y el burnout (desgaste profesional) pueden acabar apagándola. Ahí también estamos perdiendo talento, aunque esa persona continúe trabajando cada mañana en el mismo hospital.

Dirigir un hospital exige identificar y desarrollar el talento. Muchos llegan a dirigir equipos por su excelencia clínica sin haber recibido formación para dirigir personas, gestionar recursos o construir equipos. Hay que prepararlos para esa responsabilidad.

El talento tiene que circular. Que un joven médico o investigador se marche para formarse con los mejores puede ser una magnífica inversión. Durante mi formación conocí programas que financiaban estancias en centros extranjeros y vinculaban la ayuda a su regreso. Hoy podemos mantener proyectos compartidos con los mejores grupos del mundo. El problema surge cuando alguien se marcha y no encuentra razones para regresar.

Esa circulación debe funcionar en sentido contrario. España debería atraer excelentes profesionales formados fuera. Algunos especialistas que ya trabajan aquí esperan años para conseguir el reconocimiento de sus títulos. El rigor es imprescindible, pero necesitamos procedimientos más ágiles, con una evaluación de competencias cuando sea necesaria.

Competimos por talento en un mercado internacional. Los salarios y el coste de la vivienda dificultan atraerlo, especialmente en las grandes ciudades. Necesitamos proyectos atractivos, oportunidades para investigar y crecer, y buenos equipos. Esos entornos de excelencia deberían extenderse por todo el país, aprovechando el talento existente y conectándolo con los mejores centros nacionales e internacionales.

Todo ello requiere recursos. Sanidad y educación deberían ser inversiones prioritarias, con rigor en el gasto y evaluación de resultados. Necesitamos un verdadero modelo de mecenazgo sanitario, con incentivos fiscales que permitan a particulares y empresas contribuir a la investigación, la formación y el talento. En otros países, el mecenazgo fortalece sus grandes instituciones. En España sigue siendo excepcional.

Quienes llevamos muchos años ejerciendo tenemos una responsabilidad con quienes vienen detrás. Una parte de lo que sabemos nos la enseñaron otros. La simulación, la evaluación objetiva de competencias o la mentoría a distancia permiten transmitir mejor esa experiencia. Lo que enseñamos a otro profesional beneficia a pacientes que nunca conoceremos.

Si aspiramos a jugar en la Champions League de la medicina, tendremos que formar bien nuestra cantera, permitir que los mejores aprendan fuera, conseguir que quieran regresar y fichar talento de otros lugares. Los grandes jugadores necesitan buenos equipos y un entorno que les permita dar lo mejor de sí mismos.

Tenemos talento. La cuestión es qué hacemos con él. Una sanidad excelente necesita organizaciones capaces de desarrollarlo y conseguir que sus profesionales continúen queriendo ser mejores.