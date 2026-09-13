Cuando no resignarse da resultados

Hace casi un año, con la puesta en marcha del Plan de Choque de reducción de las listas de espera de dependencia y discapacidad, adquirimos un fuerte compromiso con las personas que esperan una valoración, pero también con quienes están a su lado cada día, con aquellas personas que cuidan y acompañan. Nos comprometimos a dar una respuesta ágil y rápida, a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para que la espera fuera cada vez menor.

Sabíamos que no era un reto sencillo. Partíamos de unos tiempos de espera demasiado elevados y de un sistema que necesitaba reforzar su capacidad de respuesta. Pero también teníamos claro que no podíamos asumir esa realidad como algo inevitable; no nos íbamos a resignar como sí lo hicieron nuestros antecesores de izquierdas.

Hoy, casi un año después, podemos decir que ese esfuerzo comienza a dar resultados. Hay menos personas esperando una valoración y quienes esperan la reciben antes. Y eso es, por encima de cualquier porcentaje o estadística, lo verdaderamente importante.

Este avance cobra todavía más valor si tenemos en cuenta que cada vez son más las personas que solicitan una valoración de dependencia o discapacidad. Y, aun así, hoy resolvemos más expedientes que nunca, concedemos más prestaciones que nunca, reduciendo las listas y los tiempos de espera. En definitiva, atendemos a más personas y lo hacemos cada vez más rápido, sin perder nunca la calidad en la atención. Ese es el cambio que queríamos cuando pusimos en marcha el Plan de Choque.

Los datos reflejan con claridad ese cambio de tendencia. En discapacidad, el tiempo para obtener una valoración ha pasado de catorce a ocho meses y el número de personas pendientes se ha reducido un 32 %. En dependencia, el tiempo medio de resolución ha bajado de 222 a 192 días, frente a los 309 días de media nacional, y la lista de espera se ha reducido un 19 %.

Porque reducir una espera no es un éxito administrativo, es mucho más. Es que una familia pueda acceder antes a los apoyos que necesita. Es que una persona pueda recibir antes una prestación o acceder a un recurso. Es, en definitiva, devolver tiempo y tranquilidad a quienes están pendientes de una respuesta de la Administración.

Este cambio no ha sido fruto de una única decisión ni de una medida puntual. Ha sido posible porque hemos reforzado los equipos, incorporado nuevos profesionales, simplificado procedimientos y destinado más recursos. No queríamos una solución provisional. Queríamos un sistema capaz de responder mejor ahora, pero también de hacerlo en el futuro.

Y, sobre todo, ha sido posible gracias a los profesionales que sostienen estos servicios cada día. Detrás de estos resultados hay personas que han asumido un volumen enorme de trabajo, que han formado a los nuevos equipos, que han realizado valoraciones allí donde era necesario y que lo han hecho manteniendo siempre la calidad y el rigor que exige esta labor.

Sería un error pensar que el trabajo ya está hecho. Todavía hay demasiadas personas esperando y queremos seguir reduciendo estos tiempos. Porque estamos convencidos de que una persona que necesita una valoración de dependencia o discapacidad merece recibir una respuesta lo antes posible.

Y estos primeros resultados nos dan más fuerza y confianza para seguir avanzando. Nos reafirmamos en lo que ya sabíamos: reforzar los servicios da resultados y una tendencia que durante demasiado tiempo parecía inevitable sí se puede revertir.

Por ello, seguiremos haciéndolo. Todavía hay demasiadas personas esperando y queremos seguir reduciendo estos tiempos, creando más recursos y mejorando la atención. Nuestro compromiso sigue más firme que nunca. Porque estamos convencidos de que una persona que necesita una valoración de dependencia o discapacidad merece una Administración que responda. Y esta es la palabra que da este Govern a los ciudadanos de las Illes Balears.