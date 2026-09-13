PISA sacude el arranque del nuevo curso escolar

El arranque del curso escolar se ha visto sacudido esta semana por el demoledor suspenso del informe PISA, que observa alarmantes retrocesos en el nivel de los estudiantes. En este descalabro del sistema educativo, España no solo queda por debajo de la media de la OCDE, sino que además presenta los peores resultados desde que hay registros. En esa pésima fotografía, Balears no solo queda por debajo de la media estatal, sino que además cae 31 puntos en lectura, 22 en matemáticas y 9 en ciencias, respecto a la anterior evaluación de 2022. Lo más inquietante, el declive no es exclusivamente local, es un fenómeno global, llegando a afectar incluso a los países tradicionalmente con mejor rendimiento. La pandemia, las pantallas, los vertiginosos cambios sociales y las dificultades de los sistemas educativos para atender la creciente diversidad forman parte de un cóctel que está pasando factura. Pero que el problema sea global no convierte el fracaso en inevitable ni exime a nadie de sus responsabilidades. Como explicación de los malos resultados, el Govern ha apuntado a la LOMLOE y a la reducción de horas de matemáticas, entre otras materias, que el ejecutivo económico ha reforzado. Vistos los resultados, no cabe duda de hay aspectos legislativos que deben revisarse, pero una administración con competencias en la materia no puede limitarse a señalar a Madrid cada vez que llegan malas noticias. La educación balear también tiene responsables, presupuestos, políticas propias y capacidad de decisión. La sociedad no necesita otro episodio de la interminable guerra educativa. Necesita que los centros tengan suficientes recursos, profesores y personal de apoyo para atender a una población cada vez más diversa en un mundo vertiginosamente cambiante. Necesita familias implicadas y docentes comprometidos, con menos carga burocrática, para que los ciudadanos del mañana avancen en conocimientos y valores. Necesita una educación que responda a criterios pedagógicos y una política sensata frente a la realidad híbrida de nuestro tiempo, la del libro y el boli, la del móvil y el ordenador. También precisa algo que en política suele escasear: continuidad. Leyes que perduren, con las actualizaciones necesarias, pero asentadas en pilares consensuados.

PISA, el gran examen de la OCDE en el que han participado 760.000 alumnos de 15 y 16 años de 90 países, tampoco debe convertirse en una religión. Igual que pasa con el PIB como medidor del progreso económico, hay voces expertas que cuestionan su validez como termómetro indiscutible del sistema educativo. Es cierto que dada la velocidad de los cambios en todos los ámbitos y la irrupción de habilidades emergentes para el aprendizaje no sería descabellado revisar si los parámetros empleados deben seguir siendo los mismos que cuando se puso en marcha el sistema. Pero cuando sus resultados coinciden con otras señales de alarma, ignorarlos es simplemente irresponsable. En comprensión lectora, el retroceso resulta especialmente difícil de digerir. Una sociedad que no consigue que sus adolescentes comprendan adecuadamente lo que leen tiene un problema que va mucho más allá de las aulas, pone en riesgo su convivencia, su progreso, su futuro. La gravedad del deterioro impone una reflexión profunda sobre los objetivos, la organización y los recursos del sistema educativo, dejando de lado intereses partidistas y corporativos, para revertir entre todos la situación antes de que sea demasiado tarde.