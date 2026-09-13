Aeropuerto de Palma: La protesta que el Govern estaba esperando

Me maravilla que después de cinco años de obras monumentales en Son Sant Joan, de la ampliación de la terminal y de la remodelación completa de tres de los cuatro módulos de embarque, con una inversión de 560 millones de euros, todavía perviva la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma. Se llama persistencia y es una de las virtudes que los movimientos ecologistas demuestran en sus luchas.

Sin embargo, a cinco meses de que terminen las obras, la revivida plataforma no apunta solo a los hechos ya consumados. Quiere denunciar ahora, con la manifestación que ha convocado el próximo 20 de septiembre en Palma, su oposición a las remodelaciones e inversiones que puedan llegar en el futuro, contenidas en el documento de Aena DORA III, que el Ministerio de Transportes y el Consejo de Ministros deben aprobar antes del 30 de septiembre, actuaciones que en el caso del aeropuerto de Palma se supone que afectarán más al campo de vuelo y los equipamientos que a la terminal, aunque nada realmente concreto se sabrá hasta que ese plan para el periodo 2027-2031 reciba el aval del Gobierno y deje de ser una previsión.

A la convocatoria se han sumado también entidades como el GOB, Terraferida, Greenpeace, además de Fridays for Future, ATTAC Mallorca, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Menys Turisme, Més Vida, SOS Residents, Son Bonet Pulmó Verd o el sindicato STEI, que también apoyan la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso y el fin de la promoción turística de nuevas rutas aéreas.

Hay, por tanto, amplios apoyos y razones legítimas que animan la convocatoria de l acto. Y también hay un Govern que utilizará esa protesta que tan bien le viene en este momento en favor de sus propios intereses. A falta de medidas contra la saturación turística que aplaquen el malestar ciudadano, el Ejecutivo de Marga Prohens le ha cogido el gusto este verano a atacar al aeropuerto de Palma, a Aena o al PSOE para endosarles las culpas de esa masificación que no acierta a aliviar, como si el gestor aeroportuario también reservara habitación en los hoteles, llenara los pisos turísticos ilegales que ninguna administración inspecciona o alquilara los coches que luego atascan la Vía de Cintura, los accesos a Sóller o el túnel de Gènova, mientras la presidenta habla de contención sin una sola medida que atribuirse hasta 2027.