Las canas son probablemente uno de los signos más universales y visibles del paso del tiempo. El color de nuestro cabello, también el de nuestra piel y nuestros ojos, depende de la melanina, una familia de pigmentos producidos por células especializadas, los melanocitos. Con los años disminuye la capacidad de mantener esa pigmentación y aparecen cabellos grises y blancos, con grandes diferencias entre personas y un importante componente poligenético. Para comprender por qué aparecen las canas hay quedetenerse en una reducida población celular escondida en nuestros folículos pilosos: las células madre de los melanocitos.

Una célula madre del folículo piloso difícilmente puede imaginar que su decisión de dejar de producir melanocitos terminará influyendo en cómo juzgamos a un candidato a presidente del Gobierno.En unas canas podemos ver experiencia, autoridad, serenidad y años de decisiones acumuladas. O lo contrario: envejecimiento, cansancio y pérdida de capacidad. Una cana nos habla de melanina, pero nosotros podemos hacerle decir muchas otras cosas.

Cada folículo piloso es un pequeño órgano que atraviesa ciclos de crecimiento y regeneración y dispone de una reserva de células madre de melanocitos. Estas pueden autorrenovarse, manteniendo la reserva, y diferenciarse —en sintonía con el crecimiento del cabello— para originar los melanocitos que producirán melanina. Cuando esa reserva se reduce, como ocurre con la edad o por otros factores, incluido el estrés, no se generan suficientes melanocitos funcionales y aparecen las canas.

El conocimiento sobre la canicie ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, con la contribución sobresaliente de investigadores japoneses liderados por Emi Nishimura, que ya en 2005 demostraron que la canicie asociada a la edad se relacionaba con elagotamiento de estas células madre.Posteriormente describieron que determinados daños en su ADN podían hacer que se diferenciaran prematuramente y dejaran de actuar como reserva. Una especie de control de calidad parecía eliminar así de la reserva las células madre con daño genético.

La capacidad de las células madre de permanecer y autorrenovarse durante mucho tiempo constituye a la vez su gran virtud y su principal riesgo. Durante años están expuestas a factores externos —radiaciones, sustancias químicas, carcinógenos— e internos —radicales libres y otros subproductos del metabolismo— que pueden dañar su ADN, mientras conservan la capacidad de multiplicarse.

En octubre de 2025, el grupo de Nishimura describió en NatureCellBiology que, ante distintas formas de estrés genotóxico, estas células podían seguir dos caminos sorprendentemente antagónicos.

Por un lado, determinados daños del ADN, especialmente las roturas de su doble cadena, pueden activar un proceso denominado «senodiferenciación»: las células adquieren características asociadas a la senescencia, pierden su capacidad de autorrenovación y se diferencian prematuramente.Desaparecen así del reservorio y, cuando este se agota, aparecen las canas.

Por otro lado, ante determinadas agresiones carcinogénicas, entre ellas la radiación ultravioleta B, algunas células dañadas pueden conservar su capacidad de autorrenovación y expandirse aumentando la posibilidad de participar en el proceso que conduce al cáncer que conocemos como melanoma.

Es decir, dejando aparte otros procesos, como los que conducen a la calvicie, una célulamadre de melanocitos dañada puede seguir destinos opuestos:desaparecer del reservorio y contribuir a la canicie, o conservar su capacidad de autorrenovación y, según las circunstancias, abrir el camino hacia el melanoma. Interesantemente, los investigadores observaron experimentalmente que el agotamiento de estas células mediante el mecanismo que conduce a la formación de canas podía suprimir la formación de melanomas derivados de ellas.

Esto no significa que tener más canas nos proteja del melanoma, pero las canas pueden ser la huella visible de un mecanismo celular protector. Aquella célula madre que nada sabía de política acaba dejando en nuestro cabello cualidades aparentemente alejadas de la melanina y de la biología, incluso cuando juzgamos quién está en condiciones de gobernarnos.

Envejecer bien, más allá de cómo valoremos las señales visibles del paso del tiempo, no consiste necesariamente en corregir todos los cambios que este deja. Algunos pueden formar parte de las estrategias con las que nuestro organismo envejece de manera más segura.