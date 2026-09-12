Parásitos en el tiempo

La persona que nada lleva en los bolsillos ante la inminencia del atracador se pondrá a cantar. No lleva nada. Nada. La Iglesia católica era la encargada de hacer lo que nadie quería hacer, que era enterrar a los muertos. Preparar la despedida, en los funerales se suele acabar cantando. En las ceremonias laicas se canta también. Se canta mucho, se canta menos o no se canta nada. El desconcierto es enorme y todo se confunde con nada. Al principio las religiones pretendían despejar la ecuación, acabar deduciendo toda la verdad, pero la cosa fue quedando en nada. Una chica preciosa, unos ojazos y una sonrisa, con metástasis. Susurra al oído (tres hijos), en el minuto uno de la notícia el marido la ha dejado. Eso se puso a cantar la maldita rata de alcantarilla que no llevaba nada en los bolsillos de su alma y marchó. Qué suerte que te haya dejado, imagínate pasar estas horas de tu vida con semejante parásito tan cerca y limitándote el aire. El tema siempre fue saber si el alma es inmortal o qué… pero la cuestión no es dilucidar si esas asquerosas ratas tienen alma o no, no pierdas el tiempo. Hubo una época en la que los del clero sabían muchas cosas, pero cuando todo estaba a su favor se las callaban. Nunca decían nada, administraban, hasta que la cosa cambió muy drásticamente y empezaron a hablar por los codos como en el caso del maldito Atanasio de Palafrugell, más exactamente el padre Satanasio, que no dejaba ir a su manera a los reos republicanos y si no querían un cuervo al lado los golpeaba con el crucifijo hasta que los hacía sangrar justo antes de la infame ejecución. Este parásito, originario del hermoso Palafrugell, un auténtico fenómeno de cuando en los ministerios de Dios se dedicaban a hablar hasta por los codos y daban órdenes a todas horas, te señalaban con el dedo e incluso algunos acompañaban al psicópata de Rossi (personaje que probablemente hoy como mínimo militarÍa en el Daesh).

Los que marchaban ligeros de equipaje cuando les atracaban las vidas, sin nada en los bolsillos, no solían cantar. Daban ejemplo sabiendo estar en el lado correcto de la Historia. Marchaban humanamente con mucho dolor, miedo y pena, pero también con enormes dosis de dignidad. Hoy en política parece que no haya ni un pasado ni un futuro y solamente exista el presente. El famoso, y sudado, aquí y ahora. Es muy necesario recordar que los escritores opinaban que Azaña era un gran político y parece que los políticos decían de él que era un gran escritor. Al cruzar hacia el exilio un periodista francés le preguntó qué era lo que había fallado: “Hemos dado libertad a los liberticidas”.