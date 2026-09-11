Lo que nos viene

Durante décadas EE. UU nos garantizó seguridad militar, un dólar estable para comerciar y una poderosa armada para defendernos desde la OTAN. También cierto compromiso con las normas internacionales, salvo la Corte Penal Internacional y otros “engendros” que nunca acataron. A cambio les comprábamos armas y bonos del Tesoro en cantidades ingentes para financiar su deuda pública. Pero todo eso se acabó. Ahora financian a Milei avalando a través del FMI un préstamo de 20.000 millones de dólares para seguir en el poder; permite a Putin seguir en Ucrania y sus ataques híbridos: Finlandia, Polonia, Alemania, Estonia, Dinamarca y Noruega, entre otros; se distancia de Corea del Sur porque el de Corea de Norte le “cae bien”; está a punto de romper relaciones con Canadá (un aliado histórico); autorizó a Marruecos (por haber firmado los acuerdos de Abraham) a asaltar Ceuta; desestabiliza al Reino Unido a través de Elon Musk y torpedea los intentos de Andy Burnham de acercarse a Bruselas y alejarse del Brexit mientras alienta a Milei a reivindicar las Malvinas; amenazó con invadir Groenlandia; ha disparado la inflación mundial con sus aranceles y el precio del combustible con su inexplicable, por torpe, ataque a Irán etcétera, etcétera. Por lo que podemos concluir que con “socios” como este no necesitamos más enemigos.

En clave interna es otro desastre. Ha disparado la deuda pública norteamericana hasta el máximo histórico anual de 40 billones de dólares, cifra jamás alcanzada; purgado a los republicanos tradicionales o moderados de las listas al Congreso y Senado con métodos mafiosos, por lo que se ha perdido conocimiento, experiencia, pero sobre todo sentido común para gobernar el país; ha prescindido del Congreso reduciéndolo a un tablao de palmeros privándoles de su labor legislativa porque “legisla” a través de órdenes ejecutivas y sus únicas obsesiones son la construcción de un salón de baile para el que ha derruido media Casa Blanca; un arco de triunfo de 76 metros que comenzará en breve y la construcción de un campo de golf en un parque público junto al río Potomac. Eso cuando no se duerme públicamente.

Ha recaudado 1.000 millones de dólares para financiar las campañas de congresistas y senadores y les está extorsionando para que sólo hablen de él y de sus inexistentes logros presidenciales. Ha dicho: “Es mi dinero, yo lo controlo y se lo daré a los republicanos que crea que son buenos”. Siempre usa ese lenguaje de niño pequeño: “buenos, malos, encantadores, asquerosos” y cosas así. Pero tiene 40 años en cada pata.

A pesar de tener el índice más bajo de popularidad de la historia, un 30%, está convencido de que va a ganar en noviembre. Porque su desconexión con la realidad es absoluta. Llamó a Mike Johnson, líder republicano del Congreso, para que hiciese una convención de mitad de mandato. Este le dijo que “eso no se hacía” y le contestó “haz que se haga”. Las entradas costarán 25.000 dólares, de las que se beneficiará y que también pagarán congresistas y senadores. Pero empiezan a estar muy asustados. Han adoptado las mentiras de Trump pero les llega el momento de enfrentarse a sus electores y no saben qué venderles porque la inflación sigue subiendo, el galón de gasolina está al doble que con Biden, han encarecido la vivienda, recortado las pírricas preexistentes prestaciones sanitarias, despedido a centenares de miles de empleados federales, los fertilizantes están por las nubes, el 70 por ciento de los americanos apoyan a Ucrania y no entienden qué está pasando, como tampoco entienden el genocidio de Gaza y añoran a los republicanos tradicionales e incluso optarán por votar a los demócratas.

Los neonazis han ganado en Sajonia y pueden ganar en todo el país; en Italia el ex general Vannacci, fascista declarado y prorruso, supera a Meloni en las encuestas y el año que viene hay elecciones en varios países europeos. Trump es el modelo a seguir. Acongoja y también lo otro.