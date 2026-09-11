La ultraderecha, el eterno espantajo de Sánchez

No hay que ser muy avispado para saber cuál es el eterno espantajo del presidente del Gobierno. En efecto, la ultraderecha es el principal recurso político esgrimido desde el mismo instante de la inauguración de la legislatura, el alfa y omega de su discurso político. En la inauguración de una legislatura que sólo podía aspirar a la simple y llana ocupación del poder por la heterogénea y heteróclita composición de las alianzas políticas, desde la extremas izquierdas hasta los nacionalismos de derecha y extrema izquierda pasando por los herederos de ETA, con un partido socialista alejado de la socialdemocracia europea, se afanó en un proyecto divisivo: construir un muro entre el progresismo redentor, fuera cual fuera su significado, y las formaciones de derecha y ultraderecha, representadas por el PP y Vox. De un plumazo se exorcizaban los principios de la democracia liberal que exigen colaboración entre los partidos que representan el sentir mayoritario de los electores. De esta manera se truncaba la tradición de respeto por la alternancia, uno de los rasgos principales de aquélla. Así lo planteaba Sánchez en su reciente entrevista televisiva: “En las próximas elecciones habrá que escoger entre democracia (él) e involución (la oposición)”. Las consecuencias se extienden a la ruptura con la concepción de la política exterior como el instrumento para defender los intereses permanentes de la nación y al respeto al principio de la división de poderes. Los misiles de los ayatolas iraníes tuneados con la jeta de Sánchez y las loas de Hamás por los ataques a Israel por el conflicto de Gaza, el apoyo logístico a la flotilla de Barbie Gaza, la buscada imagen de némesis del imprevisible Trump que nos enajena a los EE.UU., o el desvergonzado encubrimiento de Marruecos en la crisis de Ceuta son una muestra de los primero. Sobre la división de poderes es muestra la retirada de cinco días de reflexión por la imputación de su mujer y su amenaza y señalamiento contra jueces, periodistas y medios de comunicación de los que surgió la cloaca del PSOE dirigida por Leire Díez y, especialmente, su promesa, cumplida, de gobernar sin el apoyo del Congreso de los diputados.

El recurso a la ultraderecha ha servido para intentar opacar su cobardía por los hechos de Paiporta en la Dana de Valencia. El contraste entre su cobardía y la valentía de Felipe VI ante la furia y la desesperación de los afectados por la incomparecencia del Estado a los días siguientes de la tragedia le ha marcado de forma indeleble ante los ojos de la ciudadanía. Fue precisa la orquestación de infundios del mismísimo ministerio de Interior acusando del acoso y los supuestos intentos de agresión al presidente por grupos organizados de la ultraderecha. Fue desmentida punto por punto por los medios de comunicación. El resultado ha sido una indisimulada inquina contra el Rey que se hizo patente en la reciente entrevista televisada en La SER en la que blasonaba de sus visitas a Ceuta mientras reprochaba al Rey su ausencia en Ceuta tras más de veinte años de reinado. Una maniobra artera en la que pretendía contrastar una supuesta indolencia real con el ejercicio personal (y falso) de su responsabilidad como líder. Los hechos de Ceuta, a falta de una explicación razonada de la ausencia de respuesta gubernamental ante los avisos del CNI, Cifas, policía y Guardia Civil, fueron atribuidos a las mafias de la emigración y a las maquinaciones de Rusia y a Israel, cuando ninguna prueba se ha aportado de las acusaciones. Sólo se han podido atestiguar intervenciones en las redes de estos países tras la invasión del 30 y 31 de julio. Nada nuevo en sus continuas estratagemas de fabricar relatos exculpatorios de cada desastre ocurrido en España: incendios, el trágico accidente de Adamuz, el caos ferroviario o el gran apagón, donde por parte del inefable Óscar Puente se llegó a señalar la hipótesis del sabotaje por parte de ignotas organizaciones.

El resultado de las elecciones en el land alemán de Sajonia-Anhalt, en las que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha conseguido casi el 44% de los votos, ha sido recibido como agua de mayo por Sánchez. Si mediante su posicionamiento frente a Trump pretendió erigirse en líder mundial de la izquierda, este resultado le permite señalar el gran peligro para Europa y para España: la ultraderecha, que quiere acabar con la democracia. ¡Que vuelven Hitler y los nazis! Puedo compartir la preocupación por la victoria de AfD que seguramente podrá formar gobierno. No obstante, sin querer minusvalorar su importancia, creo que me parece apresurado conjeturar ya una posible victoria de la ultraderecha en las elecciones generales alemanas. Sajonia-Anhalt es un land de la antigua Alemania del este (RDA) de poco más de 2 millones de habitantes en una Alemania de casi 85 millones, gobernado hasta hoy por una coalición entre la CDU, SPD y FDP. Seguro que se tambalea el liderazgo de Merz, pero de ahí a suponer que la ultraderecha y los nazis va a gobernar Alemania va un largo trecho. Puede suponer una gran preocupación para Europa, pero hay que recordar que Le Pen expulsó a AfD de su grupo parlamentario europeo y que Meloni también está muy distanciada de ellos. No puede atribuirse su resultado exclusivamente a la inmigración irregular, también por una crisis del modelo operativo, es un land sin expectativas económicas en una Alemania en crisis económica y existencial en una Europa que también se pregunta por su futuro. Cuando la gente no encuentra soluciones a sus problemas económicos, de seguridad y orden busca soluciones nuevas, aunque puedan ser falsas. La situación de Ceuta no es de una crisis emigratoria sino existencial, como empieza a serlo en España. La historia se desarrolla no por un progreso indefinido, sino por ciclos de acción y reacción en forma de espiral en la que no coinciden el inicio de un ciclo con el inicio del siguiente. La ultraderecha no surge por generación espontánea, surge como reacción al presente. Es el mal gobierno del presente el que genera la reacción política del futuro. Es Zapatero y sus leyes buenistas; es Rajoy incumpliendo sus compromisos electorales, su procrastinación, Bárcenas y su gestión del golpe de Estado catalán; es Sánchez con su corrupción, sus indultos, su amnistía, su caos y degradación de servicios públicos, sus leyes del sí es sí y trans, su desprecio a la división de poderes, su incompetencia para aprobar un solo presupuesto o su desprecio al Parlamento y la división de poderes. La ultraderecha la trae Sánchez.