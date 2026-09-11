Tanatorio connection.

Por ley de vida, aunque muy tristes por ello, acabamos de contratar a la duodécima persona, en algo más de un año, que nos ayuda a cuidar a una familiar que sufre deterioro cognitivo. Doce veces hemos explicado sus rasgos de personalidad, doce veces hemos detallado cómo debe tomarse la medicación, doce veces hemos contado su trayectoria, sus gustos culinarios, sus preferencias para dormir, cómo hay que curarle las heridas y cuáles son los hábitos higiénicos. Doce veces nos hemos presentado, hemos intercambiado teléfonos, deseado que todo vaya bien y agradecido su dedicación y profesionalidad. La persona número doce se llama Elayly, lleva trabajando más de 25 años en lo mismo y jamás de los jamases le han faltado ofertas. Su particular oficina de ocupación es el tanatorio. De cada despedida de este mundo, ella sale con un nuevo contrato. El ciclo de la vida.

Me imaginé a mí misma en una película de humor negro, mientras la escuchaba contar, con total resolución, la media de la duración de sus relaciones laborales, el perfil de familia contratante que más valora (que no se desentiendan, que tengan una vivienda adaptada, cama reclinable, respetuosos con las horas de descanso y que no racaneen con la comida) o la tranquilidad de saber que no le va a faltar sustento porque los tanatorios “están a full”. Elayly sabe más del absentismo y del mercado laboral que Yolanda Díaz y dispone de más estadísticas que Tezanos.

Esta sociedad tiene un grave problema de acceso a la vivienda, sin duda, pero también tiene un problemón con el cuidado, la protección y la atención a los mayores. El primero está relacionado con la posibilidad de proyectar un futuro con un mínimo de seguridad y de esperanza. El segundo tiene que ver con la opción de despedirse de la vida con un máximo de seguridad, serenidad y dignidad. Al primero lo miramos de frente. Sabemos que el porvenir depende de ello. Nos manifestamos, creamos comisiones, organizamos debates y hay disposición a crear políticas públicas. Escondemos el segundo reto debajo de la alfombra. Parcheamos opciones, miramos a otro lado, inauguramos centros de día y vivimos de espaldas a la realidad de que, si tenemos la suerte de vivir muchos años y de hacernos viejos, llegará el día en el que requeriremos ayuda y necesitaremos apoyo para hacer lo mínimo: prepararnos el desayuno, lavarnos, levantarnos de la cama o ir al baño.

A pesar de la tristeza, mi familiar vive una situación relativamente privilegiada. Tuvo un buen trabajo, pudo ahorrar, disfruta de una pensión y está en su propia casa porque, de momento, puede pagar a Elayly. Tiene hermanos, sobrinos y amigos que la quieren y que están pendientes de ella. Sus condiciones particulares y su situación social son las que le aseguran un mínimo bienestar y protección.

Algunos no tendremos el mismo futuro. Salvo que nos toque un pellizco del bote de los Euromillones, carecemos de capacidad de ahorro y no llegaremos a ser un buen partido laboral en ningún tanatorio que se precie. Mientras escucho a Elayly contar que una amiga suya encontró a su segundo marido en un acto fúnebre, me pregunto por qué no hay político que quiera llegar al fondo de la cuestión. A lo mejor se creen inmortales. Ilusos.