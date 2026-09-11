Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Sánchez, sense temps ni fortuna
El temps s’acaba per a tothom. Fins i tot pels supervivents de manual com Pedro Sànchez. “He viscut i recorregut el temps que la fortuna em va concedir”, escriví el poeta Publi Virgili Maró (70 – 19 a.d.C.). El president del Govern ha consumit la bona sort i amb això fineix el seu temps polític. Pretendre allargar el patiment no farà més que esvair els èxits assolits, algun n’hi haurà, des de 2018.
Ara mateix podria convertir Espanya en una potència mundial, deixar l’atur a zero o aconseguir un habitatge a baix preu per a cada un dels espanyols, inclòs un àtic per a Isabel Díaz Ayuso. Ningú li reconeixeria un u per cent de mèrit.
Ceuta és el darrer clau en el taüt polític del líder socialista. Ha badat durant setmanes i, malgrat el comunicat marroquí d’aquesta setmana, no sembla que Mohammed V el prefereixi a Núñez Feijoo. No serà fàcil retornar els migrants, siguin majors o menors d’edat, al seu país d’origen, que no sempre és el Marroc. Si governàs el PP, amb Vox o sense, tampoc ho tendria bo de fer. La llei obliga a complir uns tràmits i més d’un jutge de l’Audiència Nacional ha esbroncat a caps de la Guàrdia Civil que avançaren una deportació abans que arribàs una resolució que negàs o atorgàs refugi polític a un africà.
El Partit Popular i Vox diuen el contrari. Que amb ells, infants i adults ja serien al Marroc. Saben que és impossible fer-ho com prediquen, però avui i aquí “tothom (acceptam relativitzar el tot amb un quasi) prefereix creure que pensar”. És el que escriví el cordovès Luci Anneu Sèneca fa dos mil anys.
El front judicial segueix més actiu que mai. José Luis Ábalos ja està ben empresonat. Al fiscal general Álvaro García Ortiz ja l’han llevat del mig amb arguments estrambòtics mai (posem un altre quasi) aplicats a altres membres de la magistratura o de les forces de seguretat. Begoña Gómez està llesta per seure davant un jurat popular per acusacions que farien avergonyir a qualsevol que conegui el funcionament de l’Administració. Un jutge amb connexions familiars amb el PP l’acusa de delictes que la majoria dels ciutadans serien incapaços de definir, donats els canvis de guió escrits per Juan Carlos Peinado. La jutge María Tardón instruirà a velocitat sideral el cas de Ceuta, no fos cosa que les eleccions arribessin abans que el renou judicial es pugui compassar al lògic i necessari soroll polític. Escoltar Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial i del Suprem, envestir contra els que posen en solfa als jutges és lògic. No fer ni un mínim d’autocrítica sobre la independència, i també la seva aparença, dels jutges és un error. La iguala a polítics que, com Sánchez, creuen estar part damunt del bé i del mal.
L’economia ha sigut el principal actiu presentat pel Govern, més ocupació, menys atur o creixements molt per damunt de les grans potències europees són arguments a favor. Les crisis foren determinants en la caiguda de Felipe González –a més de la corrupció– i Rodríguez Zapatero –les suposades malifetes li arriben en diferit. En canvi, la bonança no dona ni un vot a Sánchez. A més, si no convoca eleccions aviat, els vents poden canviar en els pròxims mesos. Juguen en contra el petroli i la inflació a l’alça gràcies a les guerres del guanyador del primer premi a la pau de la FIFA –un tal Donald Trump– i la pujada dels tipus d’interès que acaba d’anunciar el Banc Central Europeu.
Expressions gruixades, insults, acusacions sense fonament d’un costat i de l’altre. Fill de puta, traïdor, feixista, etarra… són comuns en el llenguatge polític espanyol. Afortunadament pels que les tenen permanentment a la boca, l’estudiós Antonio Pinillos ha determinat que no és atribuïble a Jesús aquesta frase de l’Evangeli de Mateu (12,36): “En el dia del Judici, els homes donaran compte de tota paraula inútil que hagin pronunciat”. Si fossin autèntiques, anirien tots a l’infern.
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