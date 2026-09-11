La pancarta «Que venga Feijóo»

España ha tejido una extraña unanimidad en torno a la figura del presidente del Gobierno, por supuesto para derribarlo. Ya solo se discute la fecha de caducidad. No importa que la cita corresponda a una celebración futbolística o a la solidaridad con Ceuta, acabará por fuerza con un «Sánchez a prisión», por no hablar de la mención materna esencial en un matriarcado. Las pancartas «Gobierno, dimisión» y «Traidor» proliferan en las concentraciones pero, incluso en un país singularmente adiestrado para la anarquía y la improvisación, se echa de menos una alusión al día después. En un examen somero y sin ayuda de la IA, no se ha registrado ningún cartelón con un esperanzador «Que venga Feijóo» o «Ha llegado el momento de Feijóo», ni siquiera «Viva Alberto».

La política aborrece el vacío, pero la ansiedad por liberarse de Sánchez es tan acuciante que cursa sin billete de vuelta. Si alguien hubiera gritado que «os recuerdo que el sucesor es Feijóo», en una de las manifestaciones contra Sánchez con la excusa de Ceuta, habría desencadenado un movimiento de vacilación existencial en el mejor de los casos, y en el peor una estampida.

La ejecución de Sánchez no ha culminado, y cómo se resiste el condenado, pero habrá que reservar unos instantes para apiadarse del sustituto. Ha de ser desolador para Feijóo acudir a las manifestaciones y comprobar que nadie desea realmente que sea presidente del Gobierno, ni para tener un nuevo tentetieso al que aporrear. España se debate entre el indeseable y el indeseado, hasta las encuestas más derechistas confirman que el PP se halla tan estancado como los socialistas, en proporción a los desastres que se han abatido sobre la izquierda. El jefe de la oposición (sí, es Feijóo) ayuda con sus constantes deslices, el miércoles pasado al referirse al «Gobierno que usted preside» con reconocimiento de causa. En las inminentes concentraciones contra Sánchez, aparecerá la pancarta «Que venga cualquiera».