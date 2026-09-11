Desconozco quién debió elegir la frase. Si alguno de los frailes o si fue una ocurrencia del arquitecto que construyó el edificio. Es de esas grandes inscripciones que, a modo de cartel o anuncio, tiene Palma y que, sin embargo, muchos desconocen. Si uno mira la fachada principal del colegio de San Francisco de Palma, en lo más alto podrá leer: Deus scientiarum Dominus, o lo que es lo mismo, «Dios es el Señor de las ciencias». Curiosamente, es también el título de una constitución apostólica promulgada por el papa Pío XI en 1931, para renovar la formación académica de los clérigos y estudiantes católicos. El edificio del colegio llegaría algo después, de la mano del insigne arquitecto Josep Ferragut, a finales de la década de 1940. Pocos sabrán que, para levantarlo, desapareció la antigua capilla de los terciarios franciscanos, dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Una época se comió a otra; una nueva necesidad se impuso sobre una obra del pasado.

Empieza el curso escolar y muchos niños y niñas volverán a llenar las aulas. Algunas lo harán en lugares históricos, de enorme valor patrimonial. El equilibrio entre patrimonio y gestión de espacios nunca es fácil, y menos cuando hablamos de antiguos conventos y edificios religiosos transformados con el paso de los siglos. Tuve la suerte de estudiar en tres colegios concertados del centro de Palma. Uno, cooperativo y de origen religioso; los otros dos, confesionales. Las tres instituciones dejaron en mí una profunda huella y me permitieron conocer de cerca su arquitectura. Los colegios fueron para las órdenes y congregaciones una forma de apostolado durante buena parte del siglo XX: un servicio a la sociedad, pero también un instrumento para transmitir valores y despertar vocaciones. En San Francisco, sin ir más lejos, nació ligado a la necesidad de educar a los niños de la escolanía que servía al culto de la Basílica. Otros surgieron junto a parroquias y quedaron vinculados a la Diócesis. No siempre fueron rentables, pero cumplían su función.

Pero los centros educativos son exigentes —y, en cierto modo, codiciosos— con el espacio. Necesitan más aulas, servicios, instalaciones deportivas y adaptaciones a nuevas formas de enseñar. Los edificios que durante décadas respondieron a unas necesidades concretas deben acomodarse ahora a otras muy distintas. En algunos casos, la ampliación pasa incluso por esperar a que frailes y monjas vayan vaciando salas y celdas. Las comunidades religiosas también han cambiado. Algunas han cedido la gestión a fundaciones o a personal seglar. Las vocaciones escasean y las pocas que quedan no deberían limitarse a administrar propiedades, sino a vivir su carisma allí donde el siglo XXI les reclama. Quizá en las mismas aulas, pero con otro talante. ¿Qué retienen los alumnos de la formación cultural-religiosa recibida?

La cuestión es qué ocurrirá cuando alguna comunidad diga adiós a uno de los grandes colegios-conventos de Palma. Ya tenemos antecedentes. El más sonado, Montesión, pero no es el único. Dejemos un momento la educación y quedémonos con las piedras. ¿Podrán los colegios sobrevivir a las congregaciones que los fundaron? ¿Serán capaces de conservar y adaptar sus edificios sin afectar a su valor patrimonial? ¿Quién asumirá los costes? Un edificio histórico no se conserva solo declarando su valor: necesita recursos, conocimiento y voluntad. Y hay algo todavía más difícil de conservar: la identidad. Los colegios no son solo paredes, sino personas, valores, costumbres y tradiciones acumuladas durante generaciones. Una fundación puede mantener una estructura educativa, pero otra cosa es mantener vivo el espíritu que la hizo nacer. Porque la educación, no nos engañemos, tampoco ha dejado de ser un negocio en un mundo mercantilizado.

Quizá ese sea uno de los grandes retos de los próximos años. Cuando las comunidades que levantaron y dieron sentido a estos lugares dejen de estar presentes, tendremos que decidir qué queremos conservar: no solo su actividad, sino también su memoria y su identidad. Y entonces llegará la pregunta más incómoda: ¿qué haremos con las piedras? ¿Y con el mobiliario? ¿Con aquello que no cabe en un balance económico ni en un expediente administrativo, pero que forma parte de la historia de la ciudad?

Por el centro de Palma ya circulan rumores. «No es la ciencia la que ha transformado al mundo, sino la caridad» dijo Giuseppe Moscati.