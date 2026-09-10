Los votantes ultras no existen

Cada vez que Pedro Sánchez anuncia que permanece en el poder con la misión fundamental de frenar a la ultraderecha, Vox sube en los sondeos. Cabe imaginar que la correlación cursa en contra de la voluntad presidencial, pero si este influjo de causa y efecto tuviera lugar en el otro bando, los socialistas correrían a denunciar la labor de zapa de un agente infiltrado. Mientras tanto, cada nuevo éxito de los radicales se recibe con el rasgamiento de vestiduras de ordenanza. Un clamor que puede llegar a cursar con concentraciones populares contra la extrema derecha genérica, porque no existen curiosamente los votantes ultras. Se les niega el derecho al libre sufragio equivocado, o se les requisa la identidad personal. Son una masa informe y deforme.

Admitir que hay ultraderechistas y en especial que antes votaron a otros partidos, implicaría reconocerles sus derechos, entre los cuales sobresale la facultad de equivocarse. Pablo Iglesias admitió en el Congreso que un votante de Vox era tan digno como uno de Podemos, pero eran otros tiempos. Incluso los teóricos plantean hoy una ultraderecha votada solo por bots, algoritmos y bulos, que se infiltran en los cerebros poco evolucionados de personas débiles y las conducen al precipicio. Los afirmacionistas son los peores negacionistas, nunca se ha pronunciado la frase de que «he estado a punto de dejarme convencer por un argumento ultra».

Curiosamente, el análisis de los satanizadores obliga a concluir que la extrema derecha perversa maneja los resortes democráticos con mayor pericia que los partidos respetuosos de las instituciones, hasta el punto de que un censo creciente de votantes no distingue entre ambas posiciones . Cabría estimar cuando menos la hipótesis de un fracaso estructural de las formaciones tradicionales, dado que todos los partidos con vocación mayoritaria se dirigen al conjunto de la población. Quizás la extinción del liberalismo se deba a la traición a sus principios desde dentro. En la capacidad de mentirse a sí misma, la ultraderecha ha encontrado un duro competidor en los partidos que está corroyendo.