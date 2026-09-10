Querido cuerpo.

De vez en cuando, el cuerpo nos escribe una carta en la que se dirige a nosotros en unos términos que no se corresponden con la confianza y el amor que deberíamos tenernos. Llamamos a esa carta “análisis de sangre”. Nos la envía para contarnos cómo se encuentra (cómo nos encontramos en realidad). Resulta curioso, y también algo inquietante, que, siendo la más cercana de nuestras posesiones, el cuerpo se dirija a nosotros con la frialdad de un pariente lejano, uno de esos tíos o primos que solo se manifiestan en Navidad y a los que no sabemos si tutear o llamarlos de usted.

Esa es la primera rareza: que nuestro organismo, tan íntimo, nos trate con esa distancia. Propongo que en el futuro estos análisis se presenten en forma de epístola, con su encabezado y su despedida cordial. Algo así como: “Querido Fulano: espero que al recibir esta misiva que te envía tu cuerpo (es decir, que te envías tú mismo) te encuentres bien. Solo un par de minutos para informarte de que tus hematíes se mantienen en forma, incluso te sobran algunos, por si en el futuro necesitaras hacer frente a alguna carencia del sistema circulatorio. En cuanto a tus plaquetas, trabajan con diligencia, aunque a veces exageran un poco ante cualquier pequeña herida (como la del corte que te hiciste el mes pasado en el dedo con el cuchillo jamonero). Tus linfocitos, por su parte, siguen atentos, incansables, por si alguna célula se pasara de lista. El colesterol bueno sigue siendo un ejemplo para el malo, aunque a este vamos metiéndolo en vereda. Los triglicéridos, en cambio, andan un poco dispersos, un poco distraídos. Conviene que te muevas más, ya sabes cómo aprecian el ejercicio físico. No te aturdo con los datos sobre las enzimas, los iones o los marcadores tumorales, porque todo está más o menos en orden. Si puedes, duerme un par de horas más y come menos fritos. No lo sientas como un reproche, pero tengo a veces la sensación de que te olvidas de mí cuando soy yo quien te lleva a todas partes. Con afecto, tu cuerpo”.

La verdad es que da un poco de apuro que sea el médico el que nos lea (e interprete) la carta que nos envía nuestro organismo, como si fuéramos unos analfabetos. Querido cuerpo, en mi próximo análisis de sangre (incluso de orina), dirígete a mí como si fueras yo y no otro. Gracias y que tengas un buen día.

Fuente: La Nueva España