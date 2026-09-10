¿Qué más tiene que pasar?

“A veces las cosas tienen que salir mal para que puedan salir bien” (Sometimes things have to go wrong in order to go right). Esta frase atribuida a Sherrilyn Kenyon, novelista estadounidense, sostiene una idea recurrente: las dificultades, fracasos y momentos negativos en la vida, no siempre representan el final, sino que pueden abrir el camino hacia algo positivo y pueden incluso ser necesarios para que, más adelante, las cosas mejoren.

Esta frase a primera vista esperanzadora encierra también una pregunta incómoda que, en este preciso momento, todos deberíamos hacernos: ¿Cuánto más tiene que salir mal antes de que decidamos cambiar las cosas?

La tensión política permanente, la polarización ciudadana, el desmantelamiento de los pilares de nuestra democracia basada en una separación de poderes ya inexistente, y el deterioro de nuestra imagen de país, son ya una constante que a muchos nos preocupa. Este gobierno llegó a la presidencia en 2018, mediante una moción de censura contra el PP, tras una sentencia en el caso de la Gürtel, con la promesa de la regeneración democrática.

Ocho años después, el escenario resulta paradójico. Los casos de corrupción que están saliendo a la luz, parecen cercar al PSOE y a su Presidente. A ello, se suman mentiras, cambios de opinión y decisiones políticas, que han dividido a la sociedad. Entre ellos, los indultos del TC en los ERE, los pactos necesarios para formar mayorías parlamentarias, la ley de amnistía y las concesiones a los independentistas. Y es que si bien, para sus detractores, algunas de estas decisiones, han traspasado ampliamente las líneas rojas, con el único objetivo de conservar y perpetuarse en el poder. Para sus defensores, sin embargo, son decisiones legítimas dentro del marco político parlamentario, para intentar, infructuosamente, lograr la estabilidad política y evitar que llegue al poder la extrema derecha.

Y en este enmarañado contexto, ahora, precisamente ahora, aparece una nueva crisis, la de Ceuta. Por la que surgen nuevas e intensas críticas al Gobierno, por su deficiente previsión y gestión, así como respecto a su posición frente a Marruecos. La política migratoria española, también está siendo objeto de críticas por parte de Europa, que deja la imagen de España por los suelos.

Y frente a todo este complejo escenario, quizá la pregunta de fondo que deberíamos hacernos no debería ser tan solo ¿qué está haciendo mal este Gobierno?, sino ¿cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿Estamos siendo todos cómplices necesarios, con nuestro clamoroso silencio? Y, finalmente, ¿cuántas veces hemos convertido la política en una discusión entre “los míos” y “los tuyos”, en vez de exigir responsabilidades con independencia de quién gobierne?

Asimismo, resulta especialmente llamativa, la capacidad de movilización emocional que tenemos en esta, nuestra maltrecha España, para cuestiones tan triviales como el deporte. Sin ir más lejos, el Mundial de fútbol 2026, consiguió llenar calles y plazas, sacarnos a la calle y hacernos sentir que formamos parte de algo colectivo, algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, cuándo se trata de defender lo que es justo, la integridad territorial de nuestro país, los pilares de nuestra democracia, la separación de poderes, el bien común, y el final de la corrupción y las mentiras, no somos capaces de movilizarnos. Y no lo somos porque, en definitiva, no somos conscientes de lo que está en juego.

“Para que triunfe el mal basta que los hombres buenos no hagan nada” (Edmund Burke).