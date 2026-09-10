Opinión | Tribuna
Negar l’existència del canvi climàtic
La negació del canvi climàtic que esgrimeixen alguns científics, empresaris, polítics, ciutadans, premsa, es ample i intensa. I negar que és causat pel consum massiu de petroli i derivats, es interessada. Ens recorda el cas del tabac en el qual les grans companyies tabaqueres varen sembrar dubtes durant dècades del fet que el tabac era cancerigen. En el cas climàtic, una part de la indústria dels combustibles fòssils ha seguit una estratègia molt semblant: quan ja no pots negar els fets, fabrica dubtes sobre ells. No cal demostrar que la ciència s’equivoca, basta aconseguir que la societat pensi que encara no n’estam prou segurs per actuar.
L’estratègia ha seguit el mateix patró: primer hi ha moltes denúncies individuals i de grups de la societat civil que mou a la ciència a diagnosticar el problema. En el tabac, es va demostrar progressivament la relació entre fumar i el càncer, les malalties cardiovasculars i respiratòries. En el cas del canvi climàtic, la ciència ha establert després de molts anys de recerca, que l’escalfament actual és principalment causat per les emissions humanes de gasos d’efecte hivernacle i a que les conseqüències són devastadores.
Una vegada hi ha el diagnòstic de consens per una part immensa de la comunitat científica i els mitjans de comunicació se’n fan ressò, la indústria afectada veu amenaçat el seu negoci. Acceptar plenament l’evidència implicaria acceptar més regulacions, impostos, limitacions al consum o substitució del producte. No sempre es nega frontalment la ciència: es fabrica un dubte. L’estratègia més eficaç és dir: “encara no ho sabem prou”, “hi ha científics que discrepen”, “sempre hi ha hagut canvis climàtics importants”, “les causes poden ser unes altres” o “les mesures serien pitjors que el problema”. Es financen veus, institucions i campanyes que amplifiquen la incertesa.
Amb el tabac es varen finançar investigacions, experts i campanyes de relacions públiques que qüestionaven els riscos. Amb els combustibles fòssils s’ha documentat el finançament d’organitzacions i campanyes que han intentat retardar o desacreditar polítiques climàtiques. L’exemple paradigmàtic es Trump. L’objectiu central és retardar la regulació. No fa falta convèncer tothom que el tabac és innocu o que el canvi climàtic no existeix. Basta aconseguir que una part suficient de la població pensi que “encara hi ha debat”, perquè els governs ajornin decisions:“el dubte és el nostre producte” . El cost del retard recau sobre la societat. En el tabac, malalties i morts prematures; en el clima, calor extrema, sequeres, migracions, incendis, inundacions, pèrdua de collites, augment del nivell de la mar i deteriorament de la salut i de les condicions de vida. En els dos casos primer es coneix el dany, després es protegeix el negoci sembrant dubtes sobre la ciència i, finalment, es retarda la regulació fins que els costos socials es fan enormes.
Un dels treballs fonamentals és el llibre de Naomi Oreskes i Erik M. Conway, Merchants of Doubt (2010). Els autors reconstrueixen com determinats científics, think tanks i grups vinculats a interessos empresarials varen utilitzar successivament arguments semblants contra les evidències sobre el tabac, la pluja àcida, el forat de la capa d’ozó i finalment el canvi climàtic. La tècnica comuna és mantenir artificialment la impressió que “la ciència encara no està clara” quan el consens científic ja és molt sòlid.
Altres investigacions acadèmiques basades en milers de documents interns de les tabaqueres mostren com aquestes empreses varen crear xarxes de científics afins, varen finançar investigacions, varen organitzar congressos i varen intentar desacreditar estudis desfavorables.
En el cas dels combustibles fòssils, els investigadors varen comparar els documents científics interns i les comunicacions públiques d’Exxon Mobil. La seva conclusió és especialment significativa: mentre la recerca interna reconeixia en gran manera que el canvi climàtic era real i causat pels combustibles fòssils, una part important de la comunicació pública de la companyia accentuava la incertesa i el dubte, de manera que molts ciutadans es podien acollir en aquests arguments per no canviar els seus hàbits i consumir altres productes generats per energies renovables, o implicar-se en la lluita social contra la indústria del petroli, a favor d’una altra societat amb energies netes.
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