Opinión | Tribuna
Honorar Rels sense oblidar les arrels
Els reconeixements institucionals solen provocar satisfaccions. De vegades també deixen interrogants. Els nomenaments de Rels B i Concha Buika com a Fills Predilectes de Mallorca en són un bon exemple. La distinció premia dos artistes amb una projecció internacional indiscutible, que han duit el nom de l’illa a escenaris on no resulta gens fàcil arribar. Tot això mereix respecte. I també reconeixement.
En el cas de Concha Buika, la decisió resulta especialment encertada. La cantant ha construït una trajectòria singular, personalíssima, allunyada de les etiquetes fàcils, i ha aconseguit que la seva veu sigui reconeguda arreu del món. El seu nomenament s’ha d’aplaudir sense reserves. El cas de Rels B, sense voler discutir la vàlua, és més propens al debat, ja que convindria matisar si la seva música seguirà més enllà de la seva fama. Aquí ho deixo, perquè, la pregunta, per tant, no és si Rels B i Concha Buika mereixen la distinció, sinó per què altres artistes mallorquins, amb trajectòries molt més llargues i una aportació cultural igualment notable o fins i tot superior, no han rebut una consideració semblant.
Cert que la música no ha estat del tot absent dels honors del Consell de Mallorca. Maria del Mar Bonet, Joan Company, Tomeu Penya, Baltasar Samper, Joan Maria Thomàs, Miquel Capllonch, Antoni Torrandell o Bartomeu Calatayud han rebut diferents medalles i guardons. Frédéric Chopin i Paco de Lucía foren nomenats Fills Adoptius. Però, entre els músics, només el compositor i pianista Jaume Mas Porcel, l’any 2009, havia estat distingit com a Fill Predilecte de Mallorca. En més d’un segle d’honors institucionals, la xifra resulta més aviat escassa.
Compositors, intèrprets, directors, investigadors i pedagogs han dedicat dècades a crear patrimoni, formar músics, recuperar repertoris i representar Mallorca arreu del món. Alguns han actuat als teatres més prestigiosos, han enregistrat discs de referència o han bastit una obra que continuarà viva quan les llistes d’èxits actuals ja siguin només una curiositat estadística. Tanmateix, la seva feina poques vegades genera titulars, multituds al carrer, milions de reproduccions i gran sumes de capital.
Tal vegada el problema és que les institucions també han començat a escoltar la música amb els ulls. Compten seguidors, visualitzacions, entrades venudes i impactes a les xarxes. Són xifres còmodes, fàcils de mostrar i encara més fàcils de convertir en propaganda. Però la importància cultural no sempre coincideix amb la popularitat, de la mateixa manera que el valor d’una obra no es pot calcular únicament a partir dels ingressos que produeix.
Rels B segurament guanya més doblers que la majoria dels nostres músics clàssics. També convoca molt més públic. No és cap retret: forma part de la indústria en què treballa i del seu èxit legítim. Però el mercat ja recompensa generosament els artistes més populars. Les institucions haurien de tenir una mirada més ampla i reconèixer també aquells creadors que no disposen d’un algoritme que els faci visibles.
Un Fill Predilecte no hauria de ser només qui arriba més enfora, sinó també qui arriba més endins. Qui contribueix a construir una cultura, conservar-la i transmetre-la. Qui deixa una obra, una escola o una manera d’entendre l’art. Alguns dels nostres músics fa mig segle que ho fan gairebé en silenci.
Benvinguts siguin, per tant, els reconeixements a Rels B i Concha Buika, però estaria bé que aquests nomenaments servissin per obrir la porta a altres noms i altres músiques. L’èxit immediat mereix un aplaudiment, el llegat, en canvi, mereix memòria. I les institucions haurien de saber distingir una cosa de l’altra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Cort traslada la ceremonia del encendido de luces de Navidad al Parc de la Mar: 'Queremos que haya sorpresas
- La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores