De la fascinación al quebranto

Con este mismo título, arrancaba hace años un texto tras la debacle socialista que diera la victoria a José María Aznar. Pienso que, después de tantas situaciones pésimamente resueltas por nuestro empedernido Pedro Sánchez, volvemos a vivir momentos semejantes y de un malestar ciudadano cada vez más agrio y descorazonador. Lo sucedido en Ceuta, marca un antes y un después porque el bastión marroquí era esa “patata caliente” que se intentaba respetar hasta la extenuación, por razones obvias, y de pronto, sin verlas venir, la cocina en que se cocinaba esa patata a explosionado y mostrado las verdaderas intenciones de Mohamed y sus consejeros, entre ellos, nada menos que los Estados Unidos de Trump, hartos de los juegos personalistas de un Pedro Sánchez que da síntomas evidentes de “cansancio político”, tras años demandar en nuestra política común señor feudal, a costa del apoyo interesado de catalanes y vascos. Pero, ha llegado este momento, el monarca marroquí y, con muy certeros asesores, ha jugado fuerte y colocado un rejón de muerte en nuestras posesiones africanas. Es inútil insistir en que el monarca alahuita es un inocente espectador de lo que está sucediendo en las calles ceutíes. De eso, nada de nada. Y estaba cantado de que algún momento sucedería. Ante un curso político muy adverso para el Presidente, insisto en que nuestros queridos vecinos han decidido romper una relaciones que deseábamos maravillosas pero que estaban llamadas a romperse.

A partir de ahora, Mohamed no cederá en su proceso de desestabilización de nuestras dos ciudades norteafricanas, situadas en territorio marroquí. Y, sin pretender herir a nadie, tengo la sensación de que nuestra Europa no va a dejarse la cara para echarnos una mano. Marruecos ha jugado perfectamente sus relaciones con nuestros socios europeos, y sigue siendo la frontera de la UE en la zona sur de nuestros intereses. Otra cosa es que nosotros, españoles, arguyamos desde situaciones históricas que muy poco pueden hacer ante los “derechos territoriales” del reino marroquí. Pienso que de esta situación todos somos muy conscientes, además de que nuestro Presidente seguramente no contempla la posibilidad de un conflicto en el Sur.

Pero además, o junto a estas reflexiones territoriales, resulta, como ya hemos comentado, que Estados Unidos seguramente apoyarán la causa marroquí y nos dejarán plantados como tantas otras veces: Trump desconfía absolutamente de los europeos, a quien tilda de miedosos y malas colaboradores ante las amenazas exteriores, y en el caso español, está convencido de que España no reaccionará militarmente ante un conflicto africano. Y seguramente tiene razón… si bien nosotros no queramos poner sobre el tablero internacional esta situación evidente. USA incrementa su potencial militar en el norte africano, y para nada concede protagonismo a una España que no acaba de jugar la carta de la OTAN con claridad. Y no creo que la OTAN entre en nuestro juego, toda vez que no la hemos tenido en cuenta tantas veces por razones de suspicacias antimilitaristas. En general, lo que hacemos… acaba por tener consecuencias correspondientes.

Pero resulta también que los ciudadanos ceutíes y melillenses se sienten absolutamente españoles, y esperan que nuestras autoridades apoyen su españolidad hasta el fin, cueste lo que cueste. Lo que, por otra parte, resulta de sentido común. Muchas vidas españolas se han quedado en playas y montículos marroquíes en años pretéritos, mientras España prometía una y otra vez que estaría a la altura de su compromiso africano. Ahora, tiene que demostrarlo o comenzar a plantearles que los tiempos han cambiado, que la cuestión territorial es sagrada en la actualidad, que Europa necesita de Marruecos para extender su política africana, y cuestiones semejantes. Y entonces, nuestras autoridades centrales tendrán que responderles algo concreto, si bien lo concreto sea incapaz de solucionar nada de nada.

En una palabra, como sucedido en su momento con la política nacional e internacional de Felipe González, intuyo que, respecto del caso africano español, estamos transitando “de la fascinación al quebranto”, porque el resto de españoles estamos dispuestos a quemar nuestras naves de nuevo en beneficio de nuestras ciudades en territorio marroquí. Esta apreciación seguramente produzca malestar, pero callar ante una realidad evidente solamente aumentará la peligrosidad del momento. Desconozco cómo resolver el problema, pero esa es la responsabilidad de nuestros políticos, quienes no pueden contemplar cómo se degrada el caso sin tomar medidas pertinentes. No dejó de pensar en los hombres y mujeres ceutíes y melillenses que perciben que su españolidad oscila porque molestan a sus vecinos… dueños del territorio. Alta política necesitaremos. Muy alta.