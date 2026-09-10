Opinión | Tribuna
Efecte AFD: cap a la fi del bipartidisme?
“El canvi és llei de vida. Aquells que sols miren al passat o al present, sens dubte perdran el futur”. John Fitzgerald Kennedy ( 1961-1963), president dels Estats Units.
Després de les eleccions de Saxònia-Anhalt d’aquest cap de setmana, als partits espanyols tradicionals els pot haver una certa dosi de pànic. Ara bé: recordar Santa Bàrbara quan trona no sol dur solucions pràctiques. Emetre un pronunciament corporatiu tampoc sol arreglar el problema de fons. Potser és una estratègia davant la ciutadania, però sense uns efectes pràctics mesurables. Els seus dirigents més preclars saben que, des de diumenge, el bipartidisme és més en perill que mai. L’alternança instaurada el 1885 - amb l’annuència de la regent, Maria Cristina d’Habsburg, vídua d’Alfons XII - per Antonio Cánovas del Castillo i Práxedes Mateo Sagasta, (representants dels partits moderat i liberal, respectivament), convenientment modernitzada per la Constitució del mil nou cents setanta-vuit, trontotlla. Amb tot el que representa d’interessos creuats amenaçats. No és d'estranyar un cert estupor. No tothom està preparat a viure fora de la política. Més, si hi ha hipoteques per pagar o fills per mantenir.
Inversament proporcional a dit estat d’ànim, l’eufòria ha esclatat entre els nostàlgics de l’autoritarisme i mà dura. Veuen el seu futur amb optimisme. Raonen que, amb les esquerres i gaullisme desfets, la victòria de Marine le Pen a les presidencials franceses (abril de l’any qui ve, atenció a la data) pot estar més a l’abast que mai. Continuen: “Si guanyem al país veïnat, l’efecte contagi a les municipals i autonòmiques espanyoles pot ser demolidor”. Els més assenyats, més gats vells que altra cosa, pausen el discurs triomfalista, matisant-lo: “Ens podria impulsar a una definitiva implantació a tota Espanya. Ser més decisius encara a totes les autonomies espanyoles. I recursos, molts recursos”.
I, mirant-ho fredament, aquesta és la qüestió: el que es ventilarà l’any qui ve a Espanya pot ser, més que una batalla ideològica, els molts ajuts oficials que s’atorguen als partits per vots i escons. Com més en perdin uns, més en guanyaran els altres. La llei del pèndul. Un finançament polític dissenyat per a dos protagonistes. Però no tres. I - aquí rau la novetat - el tercer actor té un discurs molt més sòlid que Podem o Ciutadans en el seu dia. També - detall no gens menyspreable - no poques simpaties entre les elits financeres i empresarials del país. Múscul, en definitiva. I, a poc a poc, quadres. Joves, sortits de les facultats: la victòria dels tradicionalistes espanyols ja es produeix entre els estudiants superiors. Producte del seu bon ús de les xarxes: els autèntics cervells de la revifada ultraconservadora varen entendre fa molts d’anys que, per assolir la victòria del demà, s’havia d’invertir en els influencers actuals. També en escampar les seves idees amb desenes, centenars o milers de “bots” (comptes anònims que simulen ser una persona, essent en realitat una màquina) repartits per Europa.
Em diràn què poden fer PP i PSOE davant un contrari que va al galop, quasi sense regnes. D’entrada, intentar ser més atractius amb el seu discurs i llistes. Obrir-se a col·lectius o independents. Fins i tot, allotjar-ne algun a llocs de sortida. El tema dels no militants és complexe, mal vist per no pocs simpatitzants. Però és una de les poques maneres de fer palés l’obertura de mires d’una formació política cap a la ciutadania. Una segona opció passa per renovar de manera sincera els primers deu noms de les paperetes. Pel votant, pot arribar a ser frustrant veure els mateixos noms elecció rere elecció. No il·lusiona. La gent vol canvis de debò. No que el qui quatre anys abans anava de “tres” al Parlament, ara està de “set” al Consell, i viceversa. Qui emet el seu vot sol voler cares noves de veritat. I, si pot ser, amb capacitat de comunicació.
No obstant, si la tàctica segueix essent la mateixa (llistes amb cap o pocs independents, programes amb aroma de “déjà vu”, poca rotació de noms…), “l'efecte AFD” pot fer-se sentir l’any qui ve a Espanya. El més segur és que, després del dia dels comicis, surti un candidat i digui allò de que “hem entès el missatge”. Però potser massa tard.
Suscríbete para seguir leyendo
- Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
- Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Detenido por arrastrar con su coche a una dependienta de un centro comercial de Marratxí
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Juicio en Palma: piden 140 años para los 15 acusados de la mayor red de tráfico de éxtasis
- Cort traslada la ceremonia del encendido de luces de Navidad al Parc de la Mar: 'Queremos que haya sorpresas
- La tradición que sobrevive en Santa Catalina: petróleo, hilos, melocotones de Muro y lápices de colores