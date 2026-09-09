Es difícil encontrar un ciclista más denostado por una parte de la afición española –la más futbolera, la más visceral– que Enric Mas y también resulta difícil encontrar un ciclista con más pundonor, más marcado por las sombras de la épica que el líder de Movistar. Sa geneta d’Artà, como lo llama mi amigo Andreu Canals, o “el puma de Artá”, como lo bautizó mi admirado Javier Ares, o sencillamente “el mago de Artá”, como se repite ahora en redes, el bueno de Enric Mas se ha reivindicado –pasados los treinta– en una Vuelta a España que aún no ha concluido, pero que ha servido para confirmar aquello que los seguidores de la Enriqueta siempre hemos sabido: que es el mejor ciclista que ha dado nuestro país en estos últimos años, y que su cruz ha sido la mala suerte, en ocasiones su carácter conservador, pero sobre todo el haber coincidido en el tiempo con una generación de ciclistas absolutamente asombrosa.

Y, sin embargo, ¡qué gran deportista es y ha sido Enric Mas! Pocos ciclistas pueden presumir de haber derrotado a Tadej Pogačar en un mano a mano como hizo en 2022 en el Giro dell’Emilia –la bellísima clásica italiana– o de haber batido por segunda vez en 2026 al campeón esloveno –seguramente el mejor ciclista de todos los tiempos– en la inédita cima del Bartolo. Gane o no gane este año la Vuelta (no lo sabremos hasta el domingo, después de la contrarreloj individual y de la durísima etapa del sábado, que termina en el Collado del Alguacil), Enric ha vuelto a hacer soñar a la afición española; incluso a la más escéptica, que lo tildaba de “paquete” o de “amarrategui” hace unos años, como si todos nuestros deportistas tuvieran que responder al modelo de Contador o de Perico Delgado, de pedalada explosiva y de emoción rápida.

La trayectoria de nuestro Enric personifica, en cambio, los valores del hombre corriente; no los de los galácticos ni de los héroes que se salen de cualquier canon establecido. No, él es el hombre normal que se esfuerza, que trabaja, que a menudo fracasa pero que se levanta siempre, que tiene miedo pero sigue luchando, que duda pero persevera a pesar de sus muchas limitaciones. En cierto modo, todos somos un poco Enric Mas. Quiero decir que nos resulta mucho más fácil identificarnos con él que con Pogačar o con van der Poel, con van Aert o con cualquier otro de los superhombres que copan las carreteras año tras año.

Por ello me alegro de que, cuando ya nadie confiaba en Enric, tras una serie de años aciagos, haya regresado para enfundarse el maillot rojo de la Vuelta y se le haya visto con una seguridad en sí mismo que hacía tiempo que no mostraba. Este domingo conoceremos el resultado final de la competición y sabremos si el artanenc consigue aquel premio por el que ha luchado toda la vida. Ojalá sea así. Sin embargo, más allá del triunfo final, me alegra especialmente que hayamos podido ver su mejor rostro: el mismo que le dio el triunfo en Emilia hace cuatro años; el de un gran, gran ciclista.