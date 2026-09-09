Opinión | Tribuna
Decreixement planificat. L’ordenació de l’oferta turística
Per a una correcta gestió del sistema turístic és obligat i necessari una definida ordenació de l’oferta turística. Ha d’estar integrada i formar part d’una ordenació global dels usos del territori, sempre dins un marc ambiental holístic per a un desenvolupament global sostenible. No es tracta només de places d’allotjament, productes turístics, oferta complementària, oci nocturn, ...
Un espai turístic no ha de ser un espai urbà normal. Els turistes no resideixen sinó que s’allotgen. Han de tenir una singularitat, una especificitat i aspectes diferencials propis. Potser un dels errors més greus comesos hagi estat provocar-hi resultats urbans propis d’una ciutat de negocis en lloc de considerar-los un espai de vacances. Així és com poden perdre la seva funció pròpiament turística, en tenim casos consumats: Sant Agustí, Cala Major, Cas Català, Cala Gamba, es Molinar i bona part de s’Arenal de Llucmajor, a més hi ha un perill imminent si es converteixen hotels obsolets en habitatges. És una obligada necessitat conèixer com tenim d’ordenat o desordenat l’oferta de consum turístic. Ha de ser el punt de partida i passa prèvia per poder iniciar un procés planificador, saber quins factors, impactes, productes i recursos s’han d’eliminar, corregir, mantenir o incorporar per poder assolir l’objectiu general cap a un decreixement de la insostenible massificació.
S’ha perdut el concepte d’espai turístic. Ara tenim una oferta a l’engròs, tot un desgavell, tot Mallorca ja és una gran àrea metropolitana temàtica de consum turístic desordenat. Un espai turístic delimitat està format per l’oferta d’allotjament, la legal més la il·legal; la que burla la legalitat (prolifera l’ocupació de més places que les permeses en els turismes vacacionals fins a duplicar-se); ocupació residencial de dret o de fet, tant permanent com d’estiueig; l’anomenada oferta complementària i tots els usos (mesclats o ordenats); les activitats parasitàries i l’entorn més immediat. Sens dubte tot hauria d’estar ben ordenat i regulat, amb coses no permeses a eliminar, amb normativa supramunicipal i municipal. S’ha d’evitar l’estandardització, han de tenir una especificitat diferenciada, per exemple Son Serra de Marina, amb oferta residencial familiar vacacional, no pot ser com la Platja de Palma, no s’hi ha de permetre farcir-ho d’hotels.
Hi ha hagut lleis i decrets que han insinuat, de manera minsa i incompleta, certes ordenacions de l’oferta, l’esperit de les quals no ha estat més que una declaració d’intencions que no s’han arribat a aplicar, s’han anat modificant per ser burlades segons interessos sectorials. En definitiva s’ha aplicat sempre el principi de feta la llei feta la trampa. En són algunes: el POOT (poquíssims ajuntaments en feren adaptació) derogat per per la Llei General Turística 8/2012; Pla Territorial Insular de 2004; Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT) de 2020. Paral·lelament les referides a la modernització de la planta hotelera no es compliren mai. No hi ha hagut una ordenació de l’anomenada oferta complementària i dels seus usos (legals i il·legals).
A cada zona turística definida i delimitada s’hi han d’estudiar, analitzar i avaluar tots els factors i components del seu metabolisme turístic, primer amb fonts indirectes i contrastades després per les directes. S’hi han d’aplicar uns indicadors o factors limitadors de la capacitat d’acollida i qualitat sostenibles. Es tracta d’esbrinar llur situació en funció de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) per poder-hi implementar, al final del procés planificador, els resultats. Si bé hem parlat que hi ha resultats a llarg termini, sens dubte obtendrem factors negatius immediats que s’han d’anar eliminant o corregint a curt termini, per no agreujar més una situació de declivi, així com anar imposant les que han de millorar o regular la sostenibilitat ambiental.
Amb la necessitat prèvia d’una ordenació de l’oferta turística no m’he desviat de l’objectiu general de decreixement, és condició indispensable per analitzar i contrastar totes les relacions de factors directes i indirectes del sistema turístic complet. És molt important saber de cada espai la densitat poblacional, la necessitat i consum d’aigua, depuració, generació de mobilitat, ... coses que poden tenir correcció o eliminació ràpida. Coses que ja s’hauran de tractar a un altre article.
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