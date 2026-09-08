A vueltas con la suciedad de Palma

Mi amigo Javier Vedia, mi particular corrector de faltas ortográficas, coincide con el portavoz del PSOE palmesano Francesc Dalmau en que nuestra ciudad “está más sucia que nunca”. Es un tema recurrente y también parece una realidad palpable. Y pestilente.

Vedia me suplica que use esta columna para pedir medidas, soluciones que también se reclaman desde la oposición municipal, entidades vecinales y afectados en general.

La Inteligencia Artificial (no sé si escribe con mayúsculas o minúsculas) nos diría que antes de emitir un veredicto tendríamos que analizar las estadísticas, los datos, las memorias de Emaya (empresa municipal encargada del servicio), las encuestas de satisfacción y múltiples parámetros más. Pereza.

Salgo a la calle. Me doy una vuelta. Llego a la manzana del antiguo Mercat de Sant Ferran. Un horror. Las aceras están grises, marrones, negras, pringosas… La zona de los contenedores da asco: líquidos nauseabundos corren a sus anchas. No huele a rosas.

Hay por allí restos de aceite de coches, cacas y pises de perros, colillas y residuos urbanos en general.

El resultado de la pequeña excursión sería un suspenso palmario. La limpieza viaria sacaría un muy deficiente.

“Palma está sucia, pegajosa y huele mal”, afirma Dalmau. El horrendo verano que estamos pasando no contribuye a aliviar el problema. Apenas ha llovido. Las cuatro gotas, además, han venido teñidas de barro.

“Más madera”, gritaban los hermanos Marx. “Más baldeos”, exigen los palmesanos.

La suciedad de Ciutat es algo legendario. Si te mueves por la Península observas que urbes de parecido tamaño, o incluso mayores, presentan un aspecto más decoroso, un rostro más amable.

La otra cara de la cuestión es si los palmesanos (más los millones de turistas) somos más guarros que el resto de españoles y de los europeos. “No se puede generalizar”, diría un sensato. Lo cierto es que en nuestras calles, barrios y playas cunde el incivismo.

Probablemente el grueso de los residentes y visitantes sean personas educadas y respetuosas con las normas de urbanidad y las ordenanzas municipales. Pero, ay, proliferan los infractores, los maleducados, los egoístas, los vagos e insolidarios…

El asunto de los pises y cacas de perros será, en las próximas décadas, algo que llamará mucho la atención de los futuros mallorquines. ¿Cómo es posible que en 2026 se tolerase tamaña cantidad de excrementos en la vía pública? ¿Cómo los pipi-can no se utilizaban porque allí olía mal y los animales se alteraban? ¿Por qué muchos dueños (tutores) no recogían los restos de sus mascotas y limpiaban con agua y vinagre sus meadas?

Nos escandalizamos porque a principios del Siglo XX mucha gente no se lavaba y no había agua corriente, ni servicios en todas las casas. ¿Qué dirán de los habitantes del siglo XXI?

Un botellón, un picnic callejero, ensucian cualquier calle y parque, aunque haya papeleras cerca. La Playa de Palma amanece cada día con los restos apocalípticos de bebidas alcohólicas, refrescos, comida rápida y otras cosas que mejor no pensar.

Los objetos voluminosos no se bajan a la calle el día señalado para su recogida. Algunos se ahorran las tasas de reciclaje abandonando sus escombros junto a los contenedores o en descampados y zonas verdes.

Se acercan las elecciones municipales y la degradación de Palma vuelve a salir a la palestra. Creo que nunca mejoraremos.