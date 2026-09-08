Septiembre: la logística invisible del cuidado

Cada final de agosto, mientras el país todavía respira playa, hay un ejército silencioso que ya está trabajando, no cobra por ello, no aparece en ninguna estadística de empleo, pero sin ese trabajo, el 10 de septiembre no habría clase que empezar, ni niño o niña que llegue con el uniforme correcto y la mochila preparada. Ese trabajo tiene nombre: mirada feminista sobre los cuidados, y este mes merece ser nombrado.

Antes de que suene el primer timbre ya ha sonado el móvil cien veces. El chat de madres —porque seguimos llamándolo así, con razón— es el primer síntoma visible de una carga que empieza en julio y no termina hasta junio. Ese chat no es una anécdota simpática de la vida moderna, es la punta visible de lo que la sociología lleva décadas llamando carga mental. No es solo hacer, es recordar que hay que hacer y anticipar lo que fallará si no se hace. Esa carga sigue recayendo, de forma mayoritaria, sobre las mujeres, trabajen o no fuera de casa.

Septiembre exige cuadrar un horario escolar que no pregunta por la logística laboral de nadie, y alguien tiene que ceder: llegar tarde, reducir jornada, rechazar el ascenso. Los datos de conciliación en España lo confirman año tras año: son las mujeres quienes mayoritariamente renuncian a proyección profesional cuando “la casa” exige más. No es preferencia natural, es la consecuencia de un reparto desigual del cuidado que septiembre, cada año, vuelve a poner sobre la mesa con crudeza. El comedor escolar es, para muchas familias, la pieza que sostiene toda la jornada laboral de la madre.

Cada vez hay más hombres implicados, y es una buena noticia, aunque cuantitativamente la balanza sigue muy inclinada. No se trata de que los hombres «ayuden» en casa, como si el cuidado fuera terreno femenino por naturaleza, sino de corresponsabilidad real: que la logística de septiembre deje de tener automáticamente nombre de mujer, y de que las empresas entiendan que la conciliación no es un favor, sino una condición estructural para la igualdad real y efectiva.

Mientras el cuidado siga teniendo, por defecto, nombre de mujer, seguiremos hablando de conciliación como un problema individual, en lugar de nombrarla como lo que es: una cuestión estructural que atañe a empresas, centros educativos y políticas públicas por igual.

Este septiembre, prefiero mirar esa logística como lo que es, una gestión experta y profundamente feminizada, que sostiene el arranque de curso de todo un país. Reconocerlo es el primer paso para exigir una corresponsabilidad que equilibre las oportunidades entre hombres y mujeres.