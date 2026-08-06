Opinión | Tribuna
Destructors del paradís
El turisme és com un jardí de riquesa inesgotable, així ho percep molta gent, amb la convicció que sempre ens visitaran viatgers àvids de compartir l’experiència de passar uns dies al paradís, però la dura realitat no és tan idíl·lica. Una multitud de 70.000 persones va inundar els carrers de Palma demanant «més vida» i contraposant-ho a la idea de «turisme», perquè s’ha arribat a la convicció que el creixement del nostre model turístic és ja insostenible no només per al nostre entorn natural (fa anys que ho deim) sinó també comença a ser incompatible amb què els residents de la societat acollidora puguin desenvolupar els seus projectes de vida, el model, per tant, hauria passat de crear riquesa per als residents a empobrir-los.
Setmanes abans, una altra multitud havia format una cadena humana partint de la platja de Sa Ràpita i arribant fins a Ses Covetes, milers i milers de persones de tota edat decidiren dedicar el primer diumenge de juliol a plantar cara a les intencions, massa sospitoses, de modificar la normativa que protegeix l’espai natural que és la platja d’Es Trenc. No és anecdòtic.
El discurs del govern actual, presidit per Prohens, s’ha vestit de favorable a la contenció del model turístic, ha parlat d’establir límits, reduir places, limitar l’accés de vehicles, fins i tot augmentar l’ITS amb la idea que una taxa turística (almenys en el pla teòric) pot permetre regular la demanda... cap mesura ni una s’ha concretat. El que hem vist és com s’aixecava la moratòria de places turístiques (tornant a posar al mercat fins a 90.000 places!), hem vist com les sancions a l’oferta il·legal no ha tengut els efectes anunciats per manca d’inspeccions, com s’ha votat en contra de mesures proposades per l’oposició com era la limitació de vehicles a Mallorca, com es prenen decisions, modificacions legislatives que apunten a la desprotecció d’espais naturals, i com les lleis urbanístiques marquen, de nou, el camí del que estam denominant una tercera balearització...
La ciutadania s’organitza perquè percep l’engany del govern Prohens, té clara la manca de voluntat política del govern per prendre mesures que facin enfront de la creixent massificació dels destins turístics de les Balears; un govern que diu que actuarà front a la saturació que afecta la mobilitat, els serveis, els espais naturals, però no fa res; un govern que quan era oposició es va manifestar clarament en contra de qualsevol mesura que sonàs a contenir i limitar el model turístic, que abominava de la paraula decreixement, que criticava la moratòria turística i la limitació del creixement de places d’allotjament turístic... un govern que ha semblat en tot moment més disposat a escoltar a especuladors i fons voltor que aspiren a fer negoci immobiliari o a continuar tenint guanys astronòmics hipotecant el futur de les Illes Balears.
El jardí no és inesgotable, si només es dediquen a recollir àvidament els fruits, per a enriquiment d’una minoria, i rebutgen qualsevol iniciativa de cuidar-lo, el que estan fent és accelerar l’esgotament de la riquesa, massa obsessionats pel guany a curt termini, estan sembrant les causes de la destrucció del paradís. És hora de canviar de rumb, però ja no podem esperar res d’aquest govern, el canvi de rumb haurà de venir pel pronunciament de la ciutadania a les urnes.
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