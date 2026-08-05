Ayuso no quiere a nadie por encima

En los países que Díaz Ayuso envidia, debería dimitir por comprarse con fondos públicos un ático de seis millones de euros y medio millar de metros cuadrados, aunque sería felicitada en Nicaragua y Corea del Norte. La presidenta de la provincia de Madrid empeoró su posición en el tablero, al adjudicar el lujoso inmueble a tareas burocráticas para las que no estaba autorizado. Esta cortina de humo le obligó a mentir de nuevo, ahora esgrimiendo la ignorancia de la normativa en la máxima instancia urbanística de la capital . La número uno del PP ya salió chamuscada tras su ataque de pánico en los incendios, donde su única labor reseñable consistió en replicar merecidamente a los insultos de Óscar Puente. Su trumpismo inmobiliario la ha carbonizado, y quizás impida que también copie la idea de un helipuerto en la Puerta del Sol.

La pasión de Ayuso por los áticos multimillonarios certifica que no quiere a nadie por encima. La supremacía incluye desde luego al desvalido Feijóo, pero también a la Reina de España, véase el muy divulgado vídeo sobre la nula interacción entre ambas. El tópico «de Madrid al cielo» debía saltar del simbolismo a la elección de residencia, en la madrileña más renombrada de todos los tiempos.

Aunque el primer publicista de la presidenta madrileña no es Miguel Ángel Rodríguez sino Pedro Sánchez, el asesor más indocumentado hubiera interrumpido la compra suntuaria. Cabe asumir por tanto que la política de lujo ya vuela por libre, y el piso supremo la coloca tan cerca del Sol como a Ícaro. ¿Por qué se comete un error de tal calibre? Porque de la A a la Z, se asume que Ayuso o Zapatero están infectados únicamente por el virus del poder, que los inmuniza frente a tentaciones más prosaicas. Es falso en ambos casos, el dinero siempre queda por encima en el escalafón, y sus víctimas disimulan la codicia como una devolución de servicios prestados. La dedicación casi exclusiva de la presidenta de Madrid a la compra de áticos confirma que el ultraliberalismo empieza por uno mismo.