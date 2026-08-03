La ‘ocupassión’

Balears recibe entre 19 y 20 millones de turistas al año con una incidencia sobre el PIB de entre el 39 y el 45 por cien; el último dígito corresponde a los años 2024 y 2025. De los 19-20 millones de turistas Mallorca recibió 13,6 millones en 2025, pero el colapso acontece los meses de julio y agosto porque entre 2 y 2,5 millones de turistas abarrotan la isla. Pero no todos coinciden al mismo tiempo y el mismo día, de tal forma que el IPH (índice de presión humana) se ve afectado extraordinariamente por el pico que se concentra en ciertos días alcanzando los 1,5 millones de «habitantes», lo que supone que pasamos de ser 971.000 a 1.500.000; 530.000 personas adicionales se incorporan a una pequeña parte de los 3.640 km2 de la isla, colapsándola.

Los turistas buscan sol, playa, infraestructuras para desplazarse, hoteles o pisos turísticos ilegales y servicios turísticos complementarios que se concentran en la costa mallorquina. De tal forma que en determinados municipios como en el que resido, Calvià, pasamos de 50.000 habitantes a una ocupassión que alcanza las 250.000 personas. Y digo «ocupassión» porque los residentes, quienes pagamos el grueso de los impuestos que mantienen la isla, en mi caso desde hace 42 años, nos vemos obligados a no disfrutarla. Ni les cuento lo del próximo 12 de agosto, día que ni sacaré la basura ni pasearé al perro hasta que la marabunta se haya dispersado por tierra, mar y aire porque lo de la «operación nube» dará risa. He vivido 65 años sin ver un eclipse total y hago cuentas de estar muchos más porque como no tengo Instagram me ahorro el postureo (antes llamada impostura).

Como señala el Informe Fénix, los réditos individuales que nos aporta el turismo a la mayoría de los 971.000 habitantes es relativo, no sólo porque su incidencia en el PIB per cápita sea minúsculo en comparación con el PIB autonómico, sino porque, además, hemos perdido 4 puestos de PIB en una década, luego algo no está funcionando. Nos superan Madrid (efecto capitalidad), País Vasco (efecto Concierto vasco recuperado tras la constitución de 1978), Navarra (similar, pero de 1990), Cataluña (los más emprendedores y europeos) y Aragón (nos ganan por poco). Y todos somos conscientes de ello, como el propio Govern (AETIB) reconoce acreditando que el 75 por ciento de los residentes consideramos la sobreocupación un problema que incide en el precio de la vivienda (la encuesta no aborda el problema en su conjunto) y sólo el 19,5 por ciento valoran positivamente su impacto sobre la calidad de vida. Porque estamos hablando de 120.000.000 millones de pernoctaciones turísticas en 2024, a las que hay que añadir otros 11.000.000 estimados por estancias en pisos turísticos ilegales. Estimación que no incluye la enorme cantidad de pisos, casas y cuchitriles sin licencia de primera ocupación que se anuncian en canales privados ni las estancias en «casas de amigos» de residentes y no residentes.

Del Informe Fénix (de plena actualidad tras la reprimida manifestación mallorquina) se deduce la cuestión de los salarios subsidiados, pero se infiere, también, la subsidiación del sector por cuanto la aportación directa e indirecta de la actividad a la caja única es deficitaria en términos impositivos, toda vez que atrae inmigración a bajos salarios para mantener la prestación de servicios, toda vez que sin ella no podría funcionar, además de su incidencia en mayores prestaciones sociales.

Existen diferentes estudios sobre el cuánto debería incrementarse el Impuesto sobre Estancias Turísticas para incidir en la reducción de visitantes. Coinciden en cifras de doble dígito; no obstante, la pérdida de puestos de trabajo y población requeriría, simultáneamente, políticas público privadas con fuertes inversiones industriales, agrícolas y tecnológicas para reequilibrar el PIB (método de estimación de crecimiento cada vez más denostado) con el PIB per cápita. Estas deberían acompañarse de políticas de reconversión laboral de la optimista cifra de 2,5 millones de puestos de trabajo que se perderán en las zonas turísticas como consecuencia de procesos automatizados por la IA.