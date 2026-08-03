Opinión | Tribuna
L’única solució és decréixer. Qui ho dubte encara?
L’actual legislatura, en acabar, serà considerada la de més baix nivell tècnic i científic polítics de gestió turística. Sense nord ni criteris ni arguments definits. Farcida d’anades i tornades amb decisions i mesures anunciades contradictòries a les executades, volent fer creure coses que no són la realitat. La idea, en tot moment, ha estat tapar o amagar les intencions de la seva ideologia política des dels inicis. Tot d’una se’ls ha vist el llautó i els ciutadans han perdut tota credibilitat en el promès canvi de model. Cosa que han protestat any rere any en veure’s tan perjudicats amb la minva continuada de llur qualitat de vida. En no fer-los cas han sentit que no es governava per a ells, sinó per a sectors d’activitats econòmiques lligades a un abusiu consum de turisme que ha i va provocant un metabolisme poblacional insostenible.
El fet més ridícul, pueril, infantil, ingenu i de molt baix nivell polític ha estat donar la culpa, sempre i en tot moment, de tota la situació a les dues legislatures anteriors governades pel PSOE i de manera més directa i concreta a Armengol i Negueruela i ja que hi són a Pedro Sánchez també. És una autèntica manifestació pública d’impotència i incapacitat gestora perquè no troben arguments convincents (d’això per tot arreu ja se’n fa befa). És el sistema consistent en xerrar a tort i a dret, sense arguments ni aportació de solucions per desprestigiar al polític contrari, propi d’autèntica ordinariesa política. Si es considera que governs anteriors ho han fet malament el més lògic és canviar-ho i millorar-ho i no empitjorar-ho com s’ha fet i es fa amb creixement accelerat. No cito els fets ja que tots els coneixem i patim. També és una bajanada fer culpable a AENA i de rebot al PSOE estatal, saben que no hi poden fer res. Amb decreixement d’oferta sí podrien fer reduir la freqüència de vols i això és possible. Si feim estadística de legislatures anteriors del PP (Cañellas, Matas... per exemple) es poden comprovar els resultats. I si suposam les dues darreres legislatures anteriors haguessin estat governades pel PP, transposant-hi l’actual, com haurien estat?
La macro manifestació ciutadana del passat 26 J. fou la demostració de fins a on ha arribat la massificació de consum turístic i llurs conseqüències globals, directes i indirectes. Ja s’ha arribat a un punt incontrolable, no solucionable només amb anunciades multes a ofertes il·legals. Hi ha molts de sistemes per burlar la legalitat, des de cases d’amics i familiars, sistemes amagats o disfressats, habitatges que han comprat estrangers que ofereixen des del seu país, intercanvis de casa, etc. Que quedi ben clar que el turista no és el culpable i es mereix tot el respecte (llevat els de violència, gateres, violacions, ... que la culpa és de l’oferta permesa).
La manifestació ciutadana, molt més multitudinària del que es podia pensar, hauria de ser motiu de fons per a una ferma reflexió del Govern. Ha quedat demostrat que el seu model econòmic és el camí cap a la insostenibilitat irreversible si no s’atura de cop per iniciar un canvi de rumb immediat. Tot creixement continuat sense límits és sinònim d’insostenible, res no pot créixer indefinidament. És de desenvolupament sostenible que hem de parlar, la qual cosa significa que hi ha coses que han de decréixer, eliminar, corregir, canviar, substituir ... i unes altres de noves créixer, afegir, aprofitar ... I no es tracta del mal anomenat creixement zero, que només pot existir quan només hi ha un monocultiu econòmic insostenible. Sembla que la senyora Prohens no vol reconèixer la realitat, de l’únic que ha pres nota és de la brutal càrrega policial per no perdre ocasió de criticar una vegada més i fer culpable el PSOE.
El decreixement de consum turístic és completament possible, des de curt, mitjà i llarg termini, es tracta però de començar. Com més es demori hi haurà d’haver mesures més dràstiques, que sens dubte hi hauran de ser si es vol salvar el nostre país, identitat, cultura, llengua, medi ambient ... i sobretot ser governats per als mallorquins sense imposicions alienes foranes. Com fer-ho tècnicament i científica? Dins aquest article ja no m’hi cap exposar com ha de ser. Hi ha prou motiu i coratge per fer-ho a un altre posterior.
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