Opinión
Vivir peor que sus padres
Son múltiples los estudios que vienen advirtiendo sobre la desafección de los jóvenes no solo de la política, sino de los valores más básicos de la democracia. Y eso es más preocupante. Porque si una parte de la juventud no se siente reconocida en principios cívicos como la libertad o la igualdad entonces sí que este sistema político correrá peligro. No se puede atribuir a esos jóvenes la responsabilidad del avance de la extrema derecha en el mundo occidental, la culpa de que eso ocurra es de los boomers y de sus hijos y no tanto de sus nietos. La extrema derecha crece en Italia, en Francia, en España o en la mismísima Alemania, en Argentina, en Chile o en Colombia. O en EEUU, cuna de la democracia moderna, donde su máximo representante político es un señor que no respeta las normas más básicas y que con el control del Tribunal Supremo propicia una involución en los derechos ciudadanos, en particular de la mujer.
A los jóvenes se les repite que van a ser la primera generación que vivirá peor que sus padres. Ese eslogan se acuñó durante la megacrisis de 2008, cuando se hundió la economía, desaparecieron millones de empleos y se desplomaron los salarios de quienes conservaron su puesto de trabajo. Pero el lema es falaz. No hay más que echar la vista atrás y preguntarse si la generación que luchó en la guerra vivió mejor que sus padres o si lo hicieron sus hijos en la España del hambre y la dictadura. Pero muchos jóvenes, que ven con desesperanza su futuro por la falta de expectativas, han asimilado como una fatalidad sin remedio ese raca raca que les reiteran sus mayores, esos que en vez de buscar soluciones parecen haber caído también en el derrotismo.
Es a los responsables políticos (y al conjunto de la sociedad) a quienes corresponde dar una respuesta al desasosiego de los jóvenes. Haciéndoles ver que entienden sus problemas, pero sobre todo aplicando políticas que los atajen y les ofrezcan un horizonte de realización personal y profesional. Políticas de vivienda asequible y mejores salarios (se desplomaron y ahí siguen), parecen medidas imprescindibles que les ayudarían a confiar en el sistema democrático y, en consecuencia, a defenderlo. Por el bien de todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Comerciantes de Sóller alertan del riesgo de la manifestación contra la turistificación
- Las agencias de viaje de Baleares recomiendan adelantar entre dos y tres horas la salida hacia el Aeropuerto de Palma el día del eclipse
- Denuncian a un hospital veterinario de Palma por presunta negligencia tras la muerte de un gato
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Grup Trui releva a Mallorca Live y organizará el gran concierto de la Patrona de Palma
- Los socorristas de Palma niegan el dispositivo del eclipse anunciado por Cort y mantienen la manifestación del 12 de agosto