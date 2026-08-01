Vivir peor que sus padres

Son múltiples los estudios que vienen advirtiendo sobre la desafección de los jóvenes no solo de la política, sino de los valores más básicos de la democracia. Y eso es más preocupante. Porque si una parte de la juventud no se siente reconocida en principios cívicos como la libertad o la igualdad entonces sí que este sistema político correrá peligro. No se puede atribuir a esos jóvenes la responsabilidad del avance de la extrema derecha en el mundo occidental, la culpa de que eso ocurra es de los boomers y de sus hijos y no tanto de sus nietos. La extrema derecha crece en Italia, en Francia, en España o en la mismísima Alemania, en Argentina, en Chile o en Colombia. O en EEUU, cuna de la democracia moderna, donde su máximo representante político es un señor que no respeta las normas más básicas y que con el control del Tribunal Supremo propicia una involución en los derechos ciudadanos, en particular de la mujer.

A los jóvenes se les repite que van a ser la primera generación que vivirá peor que sus padres. Ese eslogan se acuñó durante la megacrisis de 2008, cuando se hundió la economía, desaparecieron millones de empleos y se desplomaron los salarios de quienes conservaron su puesto de trabajo. Pero el lema es falaz. No hay más que echar la vista atrás y preguntarse si la generación que luchó en la guerra vivió mejor que sus padres o si lo hicieron sus hijos en la España del hambre y la dictadura. Pero muchos jóvenes, que ven con desesperanza su futuro por la falta de expectativas, han asimilado como una fatalidad sin remedio ese raca raca que les reiteran sus mayores, esos que en vez de buscar soluciones parecen haber caído también en el derrotismo.

Es a los responsables políticos (y al conjunto de la sociedad) a quienes corresponde dar una respuesta al desasosiego de los jóvenes. Haciéndoles ver que entienden sus problemas, pero sobre todo aplicando políticas que los atajen y les ofrezcan un horizonte de realización personal y profesional. Políticas de vivienda asequible y mejores salarios (se desplomaron y ahí siguen), parecen medidas imprescindibles que les ayudarían a confiar en el sistema democrático y, en consecuencia, a defenderlo. Por el bien de todos.