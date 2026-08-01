Ese día cantarán dos veces

Desde el otro lado del Teix ya hace días que se habla del 12. Un amigo nacido aquí y que trabaja en la N.A.S.A. , J. C. , (en septiembre, alguna vez, coincidimos en la repesca de matemáticas, servidor cada año) me sugiere que por las mismas se calculan tres muertos en la isla para esa jornada. Siempre las putas matemáticas, y es que mucha gente va a haber sobre la Roqueta y encima se ha perdido la cabeza con las reservas sin mirar demasiado donde se tiene el norte y el sur. Habrá lío, seguro.

En 1919 nuestra querida àvia Margot era una niña y recordó toda su vida que los gallos cantaron dos veces y que muchas se arrodillaron y rezaron cuando se hizo de noche y bajó la temperatura. Algunos esperaban el fin del mundo, (hoy no hemos mejorado tanto, se anuncia el apocalipsis cada cinco minutos en diferentes formatos). El rector, que no era tonto, tuvo el chiringuito lleno de clientes esos días antes y después. Esto era en Sant Josep del Terme (hoy lo llaman sa Indioteria). Un eclipse muy recordado en el tramo del Camí dels Reis que pasa por Ca s’Andritxol, Cas Cimarrons, Cas Paxarrà, Cas Cabrit o la antigua Cooperativa socialista de campesinos, ese hermoso cruce de caminos que hoy nos lleva a Cas Cubano que por cierto es un punto donde aún se mantiene la esencia de muchísimas cosas. La familia Carrió, que lo sigue llevando, mantiene la llama del antiguo cinturón agrícola de Ciutat y que hoy ya vertebra poca cosa pero supone un oasis de menaje agrícola y ganadero. Visítenlo, seguro que encuentran algo que necesitan y creen que ya no se hace.

Después de la cuña cariñosamente publicitaria y volviendo al evento, imaginen si hoy en Son Marroig, sobre la Foradada, se aplaude cuando culmina la puesta de sol y se cobra parking, ya pueden ver el gran circo que nos espera el gran miércoles. Seguramente una enorme ola de temeraria estupidez.

En agosto y coincidiendo con las perseidas, o llàgrimes de Sant LLorenç, en este hermoso tramo del año y de absoluta transición, los últimos años ha habido tormentas puntuales y es muy probable que la calima enrojezca hermosamente la puesta, pero también tape el astro rey y puede que suceda un año más la habitual conjunción. Lo relevante sucederá a dos grados sobre el horizonte y es alucinante donde se han llegado a alquilar balcones, terrazas o vistas en lugares que se podrá vivir el momento pero para nada van a contemplar lo que esperan. El lío está servido y puede que la reacción al mal cálculo inicial de muchos derive en dificultades serias para mantener una cierta normalidad. Piensen en las personas que yacen o trabajan en hospitales o situaciones similares. Empaticen. Estaría bien. Ya que disponemos de móvil, ordenador y se pasa tantas horas en las redes cuando bajen del avión comprueben por dónde sale el sol y por dónde se va a ocultar. Localice el sur y resitúe su norte si es tan amable. Día doce procuren hacer un esfuerzo de no formar parte de las más tristes estadísticas ni pongan en peligro a otras personas. No olviden adquirir unas gafas homologadas.

Algunos, sin hacer demasiado ruido, con agua y mochila, subiremos horas antes a alguna cima que hemos calculado para observar este irrepetible espectáculo o lo que de él se llegue a ver. Sin molestar a nadie y sin que nadie note que hemos pasado por allí. Todo caminado y regresando por la noche de la misma formal. Recuerda: «Estás en Mallorca: relájate, baby…».