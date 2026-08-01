Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Cops de porra contra el Codi Ètic de la Policia
El punt 9 del decàleg del Codi Ètic de la Policia Nacional diu que s’han «d’evitar situacions d’abús de poder i fer un ús sempre proporcionat de la força»
Algun policia nacional coneix el punt 9 del decàleg amb el qual acaba el seu codi ètic? Quants dels que diumenge ordenaren o executaren la pallissa als ciutadans que es manifestaven ha interioritzat l’article 26 de la mateixa norma? Han estudiat bé l’article 21?
Les policies són necessàries i, en general, eficients. Tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional o les locals. En democràcia no han de fer por als seus clients i a la vegada empresaris, que són els ciutadans que paguen els seus sous a través dels impostos. Però, igual que els polítics, els jutges, els periodistes o els llanterners, hi ha agents que són directament delinqüents i altres que actuen contra els codis ètics que ells mateixos es donen o, més senzill encara, contra el sentit comú. Amb un problema addicional: a ells se’ls exigeix un plus d’honestedat i seny perquè exerceixen la força legal per compte de l’Estat i perquè duen armes.
Per contrast, ha quedat imprès a la meva memòria el vídeo d’un policia local de Palma pegant una potada a la cara a un detingut engrillonat al calabós. I les imatges dels seus companys que desvien la càmera per amagar la malifeta. Unes accions molt semblants a algunes enregistrades a casernes dels Mossos d’Esquadra. Per la mateixa raó, m’avergonyeixen els crits dels familiars de les forces de seguretat que partien cap a Catalunya per intentar impedir el referèndum de 2017: «¡A por ellos, oé!». Perquè necessit confiar en aquells que tenen en les seves mans la violència legal, em sembla intolerable que el sindicat més gran de la policia signàs un conveni amb Desokupa, una organització ultradretana, perquè ensenyàs defensa personal als agents.
A partir d’ara, també recordaré com un grup de policies de Palma, per iniciativa pròpia o seguint ordres d’un superior, capgiraren una manifestació multitudinària i pacífica cap a un repartiment de bastonades a les cames i al cap dels concentrats i d’un reporter gràfic. La policia digué extraoficialment que actuaren en resposta a un grup de tres-cents o quatre-cents esvalotadors que llançaren pedres i pals contra els agents, a la vegada que agredien a alguns turistes. El problema rau en el fet que en aquests temps que tot queda gravat per un mòbil o una càmera comptam amb desenes d’imatges de la violència policial.
Hem après que el delegat del Govern, en aquest cas Alfonso Rodríguez Badal, és un no-ningú sense cap mena d’autoritat sobre el Cos Nacional de Policia. Si tengués un mínim de dignitat ja hauria dimitit i, per descomptat, faria estona que hagués obert les portes a un nou candidat socialista a la batlia de Calvià. I que se n’ha fet d’Aina Calvo? Se suposa que la mallorquina és secretària d’Estat de Seguretat. Per tant, responsable de la Policia i la Guàrdia Civil.
El ciutadà vol defensar les seves policies. Vol confiar en elles. Però la credibilitat no és, no pot ser, absoluta ni cega. Ha de tenir com a contraprestació la professionalitat, la moderació, la independència ideològica i la maduresa d’aquells que les integren. O com diu la introducció del Codi Ètic del Cos: «El suport de la ciutadania a la seva policia serà definit pel grau de respecte que mostri aquesta a la protecció dels seus drets i per la capacitat de saber ajustar la seva actuació a criteris d’ètica professional».
Per cert, el punt 9 del decàleg del Codi Ètic de la Policia Nacional diu que s’han «d’evitar situacions d’abús de poder i fer un ús sempre proporcionat de la força». I a l’article 26 es llegeix que «l’ús de la força és una mesura coactiva a la qual tan sols es pot recórrer en cas d’absoluta necessitat i tan sols en la mesura necessària per aconseguir un objectiu legítim. Sempre s’haurà de justificar i fer-se sobre la base de criteris de legalitat i ètica professional». Finalment, l’article 21 afirma, entre altres coses, que «tota actuació policial ha d’estar adreçada a solucionar o, almenys, minorar els problemes dels ciutadans d’acord amb els objectius de la institució policial i el paper que ha de tenir en l’àmbit d’una societat democràtica». Convendria que alguns el repassassin. n
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