Dejemos a la testosterona

Hace unos días, Pete Hegseth, que en el Gobierno de EEUU hace de secretario de Defensa (ellos dicen de la Guerra, toda una declaración de principios), anunció que mirarían los niveles de testosterona a los soldados mayores de 30 años para que, quien «necesite», tome suplementos, insistiendo que será voluntario. Lo vende como una manera de «recuperar las capacidades óptimas naturales», más que como un programa de doping supremacista. Cuesta resumir en un solo artículo todas las cosas erróneas de esta idea.

Para empezar: medir la testosterona en un solo análisis en lugar de un seguimiento a lo largo del tiempo (como todas las hormonas, no mantiene unos niveles constantes). O asumir que hay una cifra óptima de testosterona para ser soldado. O, quizás la peor, la simplificación que es equiparar la cantidad de testosterona en la sangre a fuerza, valentía, resistencia y capacidad de luchar. Algunos críticos han pintado una imagen de los soldados testosterónicos como animales incontrolables que irán asediando a todo el que se ponga por delante, que tampoco es el caso. Las agresiones sexuales, por desgracia habituales en entornos militares, tienen más a ver con la cultura que con las hormonas, como todo el resto.

Es trágico que Hegseth fomente esta imagen del soldado perfecto, más deudora de la esfera de los gymbros (como se denominan los «colegas de gimnasio», grandes fans precisamente de las inyecciones de testosterona), de raíz principalmente estética, que de datos fiables sobre las necesidades de un ejército moderno. Si nos tenemos que basar en cómo funcionan las guerras que hay actualmente en marcha, como la de Ucrania, parece que el dinero que se quieren gastar en hormonas estaría mejor invertido en reforzar el inventario de drones, que al final son quienes hacen mejor el trabajo sucio. La tradicional guerra de trincheras, que quizás sí que se podría beneficiar de soldados dopados, hace mucho que ha pasado a la historia.

Como pasa con otras ideas seudocientíficas, esta está construida sobre un hecho real: con la edad, los niveles de testosterona disminuyen. Ciertamente, hay discusiones científicas sobre si tendría sentido una terapia de reemplazo hormonal (HRT, por las cifras en inglés) para mejorar los síntomas del envejecimiento en hombres. Al fin y al cabo, el HRT es un tratamiento habitual en mujeres, que a menudo reciben estrógenos y progesterona a partir de la menopausia, pero en hombres todavía no sabemos qué beneficios y efectos negativos a largo plazo podría tener. Hacen falta más ensayos clínicos. Y nunca se han usado para mejorar a hombres jóvenes.

Y aquí viene el que quizás es el punto más preocupante de este despropósito: lo que defiende Hegseth es un gran experimento. No nos engañemos con la pretendida capacidad de decisión de los voluntarios: la presión que tendrán del entorno para aceptar los suplementos harán que pierdan toda autonomía. Y así, habrá un número importante de soldados tomando una sustancia que no sabemos qué efectos tendrá en su cuerpo . No hace falta nombrar los principios éticos que se carga esta idea.

Todo ello es otro símbolo del vacío de algunos liderazgos populistas, que toman decisiones de cara a la galería en lugar de basarse en las opiniones de los expertos. Se está viendo en todos los campos, desde el ejército a la economía, pasando también por la ciencia, donde ya se ha discutido mucho sobre las injerencias del Gobierno Trump en decisiones que tendrían que ser principalmente académicas, es decir, sacando conclusiones razonadas a partir de información sólida analizada por los que saben más del tema.

El error es siempre el mismo: querer huir del método científico (observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados), que es el único algoritmo que sabemos que funciona para acercarnos a la verdad. Cuesta entender esta prevención patológica que tienen estos personajes a todo lo que les parezca demasiado intelectual, incluso teniendo en cuenta su complejo de inferioridad ante todo lo que no pueden controlar. No sabemos cuánto durará este reinado de la ignorancia en EEUU y en todos los países que les están siguiendo la estela, pero las consecuencias a buen seguro serán duraderas. Estamos dando tantos pasos atrás que tardaremos en poder volver a avanzar.