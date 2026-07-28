El PP de Prohens perderá las elecciones, el PSOE las ha perdido

Alfonso Rodríguez Badal, de conservar un átomo de dignidad, dimitiría. Dice que no lo hará. El delegado del Gobierno ilustra la incapacidad del PSOE de Francina Armengol para presentarse con solvencia a las elecciones del 23 de mayo de 2027. Los socialistas han sido ya derrotados clamorosamente. Las urnas no harán más que certificar su batacazo. Desde el domingo están en nítido fuera de juego al no controlar, como es su obligación, a una policía y Guardia Civil que actúan por libre, dando pábulo a su presunta querencia ideológica por la extrema derecha. Centrémonos en la manifestación, pues la violencia policial no ha de tapar su significado, que supuso descomunal constatación del hartazgo de la ciudadanía hacia un modelo turístico que convierte a Mallorca en dislate insostenible. No fueron 25 mil los manifestantes, sino como mínimo 50 mil, y es un dato que me ofreció un policía local tras señalarme que había intención de disminuir el número de participantes. Sospechosa la coincidencia entre la cifra dada por la Policía Nacional y la suministrada por la que está a las órdenes de Cort. El hartazgo se hizo patente; es el que va a conducir a que el PP de la presidenta Marga Prohens pierda las elecciones del 23 de mayo. Podrá decirse que si no las gana el PP y las ha perdido el PSOE, cómo diantres se conformarán las mayorías en el Parlamento balear de las que saldrá el Ejecutivo regional.

La respuesta a diez meses del domingo electoral es la siguiente: sin descartar inesperado desenlace, que sucedería de surgir ignoto candidato (a) capaz de galvanizar a la gente, se debe dar por descontada una sustancial mayoría de derechas, solo que el PP de la señora Prohens verá reducirse mucho más de lo que sospechan su número de diputados, actualmente 25 sin contar el de Formentera, al tiempo que Vox incrementará notablemente su representación. El deslizamiento hacia la extrema derecha será notorio dejando al PP a merced de sus designios. Las encuestas que desde el PP se divulgan señalando que están a un tris de la mayoría absoluta son flagrante mentira. La señora Prohens perderá llamativamente las elecciones. Lo que sucederá después del 23 de mayo se dibujará con trazos tragicómicos para la dirección del PP mallorquín, que se verá a los pies de los caballos de Vox. Y en el PSIB (PSOE en elecciones) el desastre se anticipa de tal magnitud que necesariamente desembocará en la refundación del partido, eso o la extinción.

Lo anuncia la manifestación del domingo. Como también ha demostrado la incapacidad de los dirigentes socialistas, que nunca han sabido aprovechar la acusada incompetencia, acompañada de inacción, de la presidenta Prohens, que en los tres años transcurridos solo ha sido capaz de jalear decisiones que o son fiasco clamoroso o no se materializan en nada.

Acotación insultante.- Contado por la protagonista: días pasados, en plena penúltima ola de calor, misa en la iglesia de San Nicolás. Los asistentes sudan la gota gorda. En uno de los bancos está aposentado Gabriel Le Senne, todavía presidente del Parlamento balear. Prohens no tiene ni el coraje ni la dignidad de proceder a su destitución. Se ha situado delante de un ventilador, que usufructúa en solitario. La señora le solicita que lo mueva para que a ella también le llegue el alivio. La respuesta de Le Senne es la de que lo haga siempre y cuando no le prive de las ráfagas de aire. Lo que sucede después pone de manifiesto de qué pasta está hecho quien es la segunda autoridad institucional de la Comunidad Autónoma balear. Resulta que repartir el ventilador no es del agrado de Le Senne por lo que recrimina a la señora haberle privado del alivio térmico. La señora, educada y digna, le dice que no se preocupe, que se las apañará, dejando que Le Senne disponga del ventilador. Después de arrebatar y destrozar la propiedad ajena presidiendo el Parlamento balear, a la espera de sentarse en el banquillo para ser juzgado, cualquier cosa ha de esperarse de Gabriel Le Senne.