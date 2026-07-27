De la vivienda, las pensiones y nuestros hijos

Son los grandes problemas europeos, agravados en España por los bajos salarios y el bajo PIB per cápita explicado en el Informe Fénix. Las diferentes crisis económicas sufridas desde 2008 han acelerado la contingencia hasta el punto que Alemania, en la que gobiernan conservadores y socialdemócratas (impensable en España), encargaron un estudio a un grupo de expertos, de los de verdad, para estudiar la sostenibilidad del sistema. Concluyeron que trabajadores y empresas deberán adicionar un 2% de su salario anual a su pensión y retrasar la edad de jubilación a los 67 años en 2031, con perspectivas de llegar a los 70. Y el gobierno alemán lo va a implementar.

En España los boomers, la generación más rica de la historia, somos propietarios en un 85% mientras en Alemania son el 51% por lo que pretenden replicar el modelo. Pero no funcionará mientras crezcamos al 3% y ellos al 0,50%; de otra parte, la población española con bajos salarios es propietaria en un 78% frente al 26% de los alemanes; por tanto, vienen a Mallorca a comprárselo todo, como ingleses, suecos, americanos, rusos y polacos.

Alemania, además, tiene la penitencia del gas barato que se acabó porque Rusia es un paria; la competencia industrial china que les está destrozando con el vehículo eléctrico porque no puedes competir con un estado comunista intervenido y subsidiado y la política americana de invertir 5 millones de dólares en alimentar a grupos civiles y chiringos fascistas y pronazis para extender su dominio sobre nuestro continente, porque no les gusta nuestra democracia.

En materia de pensiones España recibió 80 mil millones de los Next Generation UE con la condición de incrementar la recaudación tributaria para acercarla a la media comunitaria, lo que el gobierno español no se ha atrevido a hacer; reducir la temporalidad laboral, que ha hecho, y garantizar la sostenibilidad de las pensiones limitando las prejubilaciones (escandalosas en la banca, Telefónica, etc); incorporando a los autónomos al sistema general; compatibilizando pensión y trabajo; incrementando la recaudación en un 0,6% para llegar al 1,2% en 2050 y añadiendo una cuota adicional de solidaridad del 1% que llegará al 6% en 2045. ¿Serán sostenibles? Pues depende de cuántos inmigrantes expulsen los ultras, de la natalidad, la mortalidad y el monto de los salarios.

En vivienda tenemos un problema irresoluble a tenor de lo visto los últimos 20 años. La renta mediana de las familias españolas ha aumentado hasta superar la francesa (171.000 euros) y acercándonos a los alemanes (196.395 euros), pero es una quimera que explica el aumento del precio de la vivienda. ¿Luego qué tenemos que hacer para tener un PIB per cápita que permita a nuestros hijos y nietos acceder a una vivienda? Hay opciones: copiar la ley de vivienda de Países Bajos, que han replicado los catalanes en un proyecto de ley: prohibiría, en zonas tensionadas, el alquiler vacacional, el flipping a personas físicas y jurídicas que consiste en comprar casas viejas o deterioradas a bajo precio para reformarlas y vender en corto; prohibir la conversión de viviendas en negocios, vinculando la vivienda a morada habitual o a alquiler a largo (cinco años en España) con las excepciones de parentesco hasta segundo grado. Entre otras muchas medidas. Se trata de pensar en términos de país, no de partido, para replicar lo que ha funcionado, porque somos 50 millones en España y 600 en Europa, descontando a los rusos que no pueden elegir.

Nuestros hijos cobran bajos salarios incompatibles con el acceso a la vivienda, reproducirse, aspirar a una pensión suficiente, y, además, van a ser víctimas de la inteligencia artificial que incrementará el nivel de desempleo y pobreza. Ningún gobierno ha anunciado medidas o planes de contingencia frente a ella. Los devastadores efectos del cambio climático antropogénico en Europa, que llevamos viendo tres veranos y los que vendrán, son excepcionales por cuanto el Mediterráneo es el mar más caliente del mundo (entre 28 y 32 grados). Las perspectivas sin reformas son devastadoras. Aunque quienes van a gobernar Europa en el corto plazo piensan que esto son cosas de ecologistas, rojos y científicos locos. Ya no nos valdrá mudarnos a Asturias. Una jodienda.