El caso Andic y el valor del periodismo

Los hijos de Isak Andic le rinden homenaje frente a la estatua de Jaume Plensa en la sede central de Mango / MANGO / Europa Press

El caso Andic ha vuelto a recordar esta semana que el periodismo continúa siendo imprescindible cuando permite encontrar hechos que permanecían ocultos, los contrasta con rigor y los pone a disposición de los ciudadanos. Así debe leerse la información publicada el pasado martes por El Periódico, que incorpora un elemento hasta ahora desconocido en la investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic.

El testimonio de una colaboradora de la terapeuta familiar, cuya existencia no había trascendido, revela que fue ella quien preparó con Jonathan Andic la ruta de Collbató como parte de una terapia de confrontación basada en escenarios extremos. Le acompañó en dos ocasiones y, según su declaración, él nunca le indicó que acudiría allí con su padre.

Desconocemos qué relevancia judicial tendrá este testimonio y no corresponde al periodismo determinarlo. Esa tarea compete a los investigadores y, en última instancia, a los tribunales. Pero sí es evidente que la información incorpora un dato nuevo sobre una investigación abierta que permanecía fuera del conocimiento público.

Ese es, precisamente, el valor del periodismo en un ecosistema saturado de mensajes donde la abundancia de información no siempre equivale a un mayor conocimiento de la realidad. Nunca antes había sido tan fácil acceder a contenidos y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil encontrar hechos noticiosos nuevos.

Ese trabajo periodístico exige tiempo, paciencia y recursos en un momento en que la tecnología está transformando la manera de informar. Cambiarán las herramientas, los formatos y la velocidad con la que circulan las noticias.

Lo que no cambiará es la obligación de un diario de encontrar hechos relevantes, contrastarlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos. Esa ha sido siempre la razón de ser del periodismo y ese será siempre su futuro.