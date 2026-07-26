¿Puede Zapatero matar a Sánchez?

El PSOE y Pedro Sánchez han recibido un gran golpe político y moral cuando Julio Martínez, «Julito», presidente de Análisis Relevante, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, la compañía aérea rescatada durante la pandemia, han cambiado su versión respecto a Zapatero. Ambos comunicaron el lunes al juez Calama, el instructor, que el expresidente, con diversos artilugios, había cobrado el 1% de los 53 millones a los que ascendió el préstamo del Gobierno.

Más aún, ambos aseguran que Zapatero era el cerebro y el auténtico jefe de toda la trama. Cuando en mayo fue imputado ya se vio que podía ser un salto cualitativo en las acusaciones de corrupción al PSOE. Pero era solo una imputación y el Gobierno dijo tener plena confianza en Zapatero y defendió su presunción de inocencia. Ahora está claro que, aunque el rescate a Plus Ultra fuera correcto -fue avalado por la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, la posibilidad de que Zapatero actuara como un comisionista que hacía gala de sus conexiones (tráfico de influencias) ha ganado toneladas de credibilidad.

Y aunque el Gobierno insista en la confianza y la presunción de inocencia, la inquietud crece y se multiplica. Rafael Escuredo, un veterano socialista que fue el primer presidente de Andalucía, se ha sincerado: «me moriré sin entender que compañeros como Zapatero se vean involucrados en delitos por la pasta. ¿Eres consciente del daño que nos haces?». Tras las confesiones de «Julito», el PSOE está corroído por la desesperanza. ¿Puede ser su emblemático expresidente un desaprensivo comisionista y acabar juzgado y condenado?

Cerdán y Ábalos eran sólo dos secretarios de organización. Ábalos tuvo relieve en las primarias y en la moción de censura, pero Sánchez lo apartó. Y Leire Díez puede ser una típica intrigante que busca medrar. Pero el expresidente es otra cosa. Para muchos militantes y electores socialistas era la gran bandera. Y ahora la bandera se puede hacer trizas.

Claro, todo está por probar. La actitud deferente del Supremo con el corruptor Aldama en el caso Mascarillas puede haber incitado a los dos Julios a acogerse a las ventajas de los ‘arrepentidos’. Y «Julito»ha cambiado de abogado y su defensora actual es la exfiscal Dolores Márquez de Prado, muy ligada al exjuez Gómez de Liaño, que hace años quiso poner en la cárcel a Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián y una sentencia acabó expulsándole de la carrera judicial. ¿Puede haber una conjura contra quien buena parte de la derecha odia desde hace años?

Puede, pero los testimonios de los dos Julios, aunque no resultaran ciertos, son verosímiles -como un banquero me dijo hace años de los libros de un famoso periodista económico-, y mucha gente -y mucha prensa- ya le ha condenado. El panorama se le ha ennegrecido y Zapatero, que ya solo debe estar ocupado en su defensa penal, no ha dado ninguna explicación. Ni de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.

Consecuencias penales aparte -que no se pueden descartar-, el caso ya daña mucho al PSOE. El entonces ZP encarnó la renovación socialista y lo llevó al Gobierno tras la segunda legislatura Aznar, la de la escandalosa mentira sobre los atentados de Atocha. Sí, Rajoy era el candidato, pero Aznar es el único político que ha perdido unas elecciones sin siquiera presentarse.

Ahora el PP -Esther Muñoz- ha dicho que Zapatero y Sánchez «son lo mismo». Y Feijóo que Sánchez es «el nexo de la corrupción». Zapatero no podía haber actuado sin la complicidad de Sánchez. Y avisó a Plus Ultra del rescate antes de que pasara. ¿Zapatero podía ser un frívolo jugador que usara más su información que su influencia?

Sea como sea, Sánchez y el PSOE quedan muy lastimados. El PSOE ha tenido tres presidentes y tres referentes. Felipe se ha apartado y pide elecciones. Zapatero se está derrumbando. Queda Sánchez, que lo aguanta todo, pero cada día más peligrosamente solo. Y rehacer la coalición de la investidura con los presupuestos de 2027 parece casi un imposible.

Feijóo inició ayer lo que llamó «la cuenta atrás». Pero «no diguis blat fins que sigui al sac i ben lligat». No cantes victoria antes de lograrla.