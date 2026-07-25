¿Dónde están los tren-tram de la línea de Artá?

¿Recuerdan ustedes que en el año 2009 anunció a bombo y platillo nuestra administración autonómica en la época en la que gobernaba Francina Armengol, que Serveis Ferroviaris de Mallorca había adquirido por 75,8 millones de euros a la empresa afincada en Valencia Vossloh una serie de 6 trenes tipo tren-tram (Motor-Remolque-Motor) para la línea de Manacor a Artá con una capacidad de 317 pasajeros en cada unos de los trenes? La inauguración de dicha linea por entonces ya se daba por hecha, tenían que entrar en servicio estos tren tram en el año 2011, y ya los políticos de entonces se veían cortando la cinta inaugural dando colofón a una reivindicación de muchos años atrás por parte del Llevant de nuestra isla, pero claro está sin tener resuelto el problema del paso de los trenes por Manacor, para cuya solución plantearon en construir una segunda estación a las afueras de la ciudad y que se conectara con la primera a través de un bus lanzadera, solución a mi entender muy costosa y nada cómoda para el pasaje que tendría que hacer varios trasbordos. Pero el Govern Balear de Francina no disponía del dinero necesario para llevar a cabo todas las obras que habían proyectado, y mucho menos si construían una vía en placa, es decir embutida en hormigón a lo largo de toda la línea, este sistema encarecía sustancialmente el presupuesto final frente a la instalación de una vía convencional justificando dicha vía porque después era menos costosa de mantenimiento.

Eran momentos en los que la gran inversión era la electrificar todas las líneas de la red ferroviaria, y claro está la nueva línea a Artá también tenía que contar con dicha electrificación, con lo que el presupuesto para la línea también se disparaba. ¿No habría sido más sencillo destinar las unidades diésel que ya se tenían en plantilla (no había que comprar más trenes por el momento) para poder poner en marcha la reivindicada línea, no habría sido menos costoso todo y podrían haber reabierto la vía? Ahora habría un tren a Artá, ahora ni hay tren ni se le espera.

¿Recuerdan también que vendieron primero a Francia algunas unidades diésel de la serie 61 y después el resto de trenes a Kenia (que contentos estaban los keniatas con sus trenes algunos de ellos casi nuevos), quedándose en Palma la única unidad diésel que no querían los africanos con la excusa que era para el futuro museo del tren? Al que por cierto, aún no ha ido. Si se hubieran conservado esas unidades diésel o al menos unas cuantas de ellas, se podrían haber evitado el tener que gastarse esos 75,8 millones que costaron los tren tram.

Pero, además de haberse proyectado hacer la vía convencional a Artá (como está el resto de la red ferroviaria) y no haberse metido en el lío de hacer esa vía más cara, y no comprar nuevos trenes aprovechando los que ya teníamos, posiblemente podrían haberse podido ejecutar las obras y tendríamos ahora entonces la línea de Manacor a Artá abierta, posiblemente con tracción diésel, (ya habría tiempo de electrificar las vías y comprar nuevos trenes eléctricos compatibles con toda la red ferroviaria de Mallorca, pero claro había que hacer una obra a lo grande, pues pagan los contribuyentes, el dinero según ellos no es de nadie. Ahora, están los tren tram almacenados en el antiguo cuartel de Son Tous hibernando a la espera de no sé muy bien qué, lo cierto es que tanto dinero allí almacenado, tantos millones... Dañan la vista, van degradándose día a día, devaluándose por momentos. Durante algún tiempo se les vio a algunas unidades de tren-tram hacer algunos servicios en la línea férrea, pero después fueron retirados. Dicen desde hace un par de años que los volverán a emplear, pero... ¿Cuándo? ¿Esperarán a su total deterioro para venderlos como chatarra? Si no se pueden utilizar en la actual red ferroviaria de Mallorca, ¿porqué no les sacan provecho y al menos recuperamos algo de ese dinero que es público que sale de los impuestos que pagamos? Como contribuyentes que nos machacan a impuestos, hace daño como mínimo a nuestro bolsillo ver esa imagen. Si mal lo hicieron unos... ¿Qué están haciendo los otros?