Nosotros, los Peter Pan

Cuando Teresa estaba iniciando esta serie de retratos me comentó que lo hacía inspirada por una frase que había escuchado o leído: «No crezcas, es una trampa».

A partir de ahí comenzó a darle vueltas y se planteó una serie fotográfica que reflejara esta idea. Junto a su intención divertida y experimental, en el proyecto había una subliminal referencia nostálgica a la niñez.

Se dedicó a contactar con conocidos artistas residentes en la isla y fue programando las sesiones. Este proceso duró más de un año. Les pedía que fueran a su estudio vestidos de oscuro y que, de ser posible, llevaran consigo algún juguete que conservaran de su infancia. Utilizó un fondo sin fin negro para unificar la serie y para que rostros, manos y juguetes destacaran de manera llamativa.

Si no estás acostumbrado a posar puedes sentirte incómodo, de eso sabemos mucho los fotógrafos que fotografiamos gente, sea posando o sea en un ‘aquí te pillo, aquí te mato’. A muchos, Teresa les pedía que se sentaran en el suelo. Una amiga me dijo en cierta ocasión que había dos tipos de adultos, especialmente hombres: los que son capaces de sentarse de manera desenfadada en el suelo, como haría un Miquel Barceló, y los que no lo harían bajo ningún concepto, como sin duda sería el caso del presidente del FMI.

Los artistas pertenecen claramente al primer grupo. De manera natural, ante la cámara de Teresa, cada uno de los participantes siguió sus sugerencias, ofreciéndole una interpretación siempre imaginativa. Y eso tiene una explicación: el artista trabaja con las ideas para transformarlas en conceptos creativos, y eso no deja de ser un juego divertido y siempre apasionante; aire fresco para este mundo absurdo y cada vez más encabronado, con perdón.