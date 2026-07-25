La excepción

En 1947 alguien escribió, ya pueden imaginar quién, que el capitalismo agonizaba, y que llevaba doscientos años haciéndolo y no llegaba a morir nunca. Yanis Varoufakis, cargado de argumentos, en su nuevo ensayo nos presenta y analiza el Tecno feudalismo. Cada uno es como es individualmente y este se ha considerado por mucho tiempo el error fundamental del marxismo, pensar que todos somos iguales. No hay hombres y mujeres iguales, ni hay hojas del mismo árbol que sean idénticas, pero claro, ese es el argumento fácil del conservadurismo del s. XX el que en parte triunfó. Eso sí, la clonación de la estupidez es efectiva y lo es en cuanto al gregarismo en las redes del capital. Sí, Marx es muy importante pero en el mundo lo que quiere todo el mundo es el dinero, caiga quien caiga. Escribir, por otro lado, no es nada que se pueda hacer superficialmente aunque sí se está haciendo con IA y se vea de una hora lejos. Sin disponer de cierta serenidad la cosa se vuelve imposible. Si el suelo que pisas se hunde justo a tus pies la letra, como mínimo, va a salir muy borrosa o mala de entender. Sigues intentándolo a pesar del temporal.

Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Lees libros nada ligeros, de gran calibre y de mucha intensidad narrativa. Nutres el alma con tus tramas y sus traumas. La literatura es una muy buena doctora. No esperas conciertos de arpa llegando a la otra orilla a través del viento. Tu colección de bolígrafos en la mochila y sin saber muy bien por dónde tirar, qué camino emprender. Vuelves a empezar. Unos más iguales que otros… cómo lo sabes. Basta verlo. Así es muy fácil volverse un puritano, de eso se trata. ¿Freud tan importante como Marx? Aún no he visto la versión de Nolan pero me resuena todavía El regreso de Ulises de Uberto Pasolini que relata ese último tramo del recorrido del héroe en un bello film de presupuesto más modesto. ¿El capitalismo agoniza o se remueve en su lecho? Ulises no era un hombre común. Ganar el mundial, por muy bonito y merecido que sea, tampoco es una odisea ni nada que se le parezca aunque sus protagonistas se lo crean. La lentitud en el oficio vocacional nos hace perder dinero día a día. Todo cansa y al final todo pasa. Debes elegir un camino, el más recto a cualquier parte que no coincida con la voluntad popular y mayoritaria del momento. Ánimo valiente. El futuro te espera… o eso parece. Nada de arrodillarse. Si fracasas no vuelvas…