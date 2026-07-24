Parar o morir de éxito

El próximo día 26 de julio, a las 19:00 h, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado una manifestación bajo el lema Mallorca al límit. No es la primera en Mallorca, ni será la última. Ni tampoco única en España o en Europa. El overtourism ya no es un concepto académico; es una realidad que se palpa en la calle, en la vivienda, en el transporte, en el bolsillo de la gente.

La clase trabajadora (obreros, autónomos y pequeños empresarios) sufren de manera más directa los efectos de la saturación enfrentándose cada vez más a mayores problemas de salud tanto física como mental.

Mientras algunos baten récords de beneficios, la mayoría bate récords de dificultades, y asumimos el aumento diario del coste de la vida, no pudiendo acceder a una vivienda digna, sufriendo desplazamientos interminables para llegar a sus puestos de trabajo y viendo como nuestro entorno se transforma en un espacio cada vez más hostil para vivir.

Gestionar este problema es urgente. Hemos perdido años titubeando con parches, con medidas cosméticas que no abordaban el fondo del problema. Es hora de ser valientes y de hablar claro: hay que cambiar el modelo económico que sustenta la riqueza y el empleo de nuestras queridas islas. Con valentía, con seriedad, sin demagogias y sin miedo a incomodar.

Es un problema suficientemente importante —diría que vital— como para que todos los agentes implicados, públicos y privados, vayan de la mano, sin eternizarse en los diagnósticos y aplicando diligentemente las medidas que ya se han puesto sobre la mesa y que, a corto plazo, deben evidenciar una mejora.

No escuchar a una mayoría que siente que los beneficios del turismo van a unos pocos y las molestias a casi todos, es ser impermeables al malestar social. Y eso socava la credibilidad del sistema y de quienes nos representan, una senda que puede llevarnos a escenarios peligrosos de convivencia.

La solución pasa por marcar ya unos límites —hoy claramente sobrepasados— y decrecer de manera ordenada. Definir cuánto, cuándo y dónde. No podemos seguir batiendo récords en el Índice de Presión Humana en Balears: más de dos millones de personas en agosto de 2025, cifra que superaremos este 2026. ¿De verdad alguien cree que esto es sostenible?

Necesitamos una fiscalidad finalista que devuelva a la ciudadanía parte del beneficio turístico y permita reforzar los servicios públicos. Necesitamos normativas que acoten el uso de la vivienda a un fin residencial y no especulativo; propuestas y experiencias hay muchas, elijamos la que mejor encaje con nuestra realidad. Debemos impedir el avance de la turistificación de los centros urbanos, evitando el «síndrome de Venecia», y replantearnos el concepto en las políticas públicas de promoción turística.

Y sí, necesitamos hablar seriamente de la regulación de entradas por puertos y aeropuertos. Aportamos mucho al Estado. Mucho más de lo que recibimos. Y merecemos ser escuchados.

Las soluciones no pasan, como propone el PP, por reactivar plazas de alquiler turístico ni por contener plazas turísticas. Pasa primero por el crecimiento cero y, después, por la reducción de la oferta hasta unos límites de capacidad asumibles. Y, sobre todo, pasa por reducir a la mínima expresión el alquiler turístico.

¿Significa eso renunciar al turismo como motor de nuestra economía? En absoluto. Somos líderes mundiales, exportamos conocimiento y talento a cualquier rincón del mundo y nuestras empresas son referentes internacionales. Pero el turismo debe convivir con la sostenibilidad medioambiental, territorial, patrimonial y social de nuestras islas, algo que hace tiempo que dejamos en el camino.

El PIB de nuestras islas no debería imponerse, a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a nuestra calidad de vida. Recomiendo como lectura de verano el Informe Fènix, elaborado por los economistas Guillem López Casasnovas y Miquel Puig.

Somos lo que somos por nuestra identidad, por ser un paraíso en el Mediterráneo. Si seguimos agrediéndolo, perderemos todos. No nos podemos permitir avanzar a un punto de no retorno catastrófico y estar mirando hacia otro lado. El domingo puede ser un buen día para tomar el pulso de la calle.

Para comprobar, sin filtros ni titulares, qué piensa realmente la gente que madruga, que trabaja, que sostiene estas islas y que lleva demasiado tiempo pagando un precio que otros no pagan.