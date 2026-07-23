Ampliaremos la Catedral

El ritmo de aumento demográfico que soportamos, con los gobernantes (algunos en bikini) sin ponerse de acuerdo en la búsqueda de soluciones, hará que la isla casi alemana de «Malle» crezca para 2040 en 200.000 almas fijas; es decir, que se quedarán para siempre. Una vez descartado que el turismo incrementa la presión humana (según el vicepresidente del GOIB), sino que se debe al crecimiento de la población residente, (¿de qué vive esta?) es de lógica matemática que el boom demográfico no debería de ser un problema de impacto antrópico, siempre que se consiga ampliar espacios comunes, a saber:

Un protector. Este tipo de proyectos ampliatorios necesitan un santo protector, algo así como Sant Antoni o Sant Sebastià, pero estos dos santos son de Champions y ya están cogidos en exclusiva. Propongo, pues, a San Benito de Nursia, que nos protegerá de las influencias negativas de las masas y, además, ya tiene diez reglas de conducta definidas. También se establecerá, por decreto ley, la celebración anual de la «Fiesta de la Expansión», con presupuesto (CIM) para verbenas y procesiones, cada 11 de julio, que es una fecha con poca competencia santoral.

La transformación del aeródromo de Son Bonet en un parque multidisciplinar para 50.000 autocaravanas, con alcalde pedáneo y depuradora, gasolinera, piscina olímpica, supermercado, guardería y centro de salud con gimnasio. Es un proyecto de dificultad media, pues compite con otro destinado a un gran parque fotovoltaico, muy estimado por los vecinos. Esta nueva ciudad sobre cuatro ruedas conseguiría un efecto positivo inmediato, cubriendo las necesidades de vivienda de más de 100.000 habitantes. Presupuesto: Impuesto de Turismo Sostenible, sin incluir los vehículos.

Al AENApuerto de Palma de Mallorca se le añadirá un gran helipuerto (Heliport of Saint Banya-Mallorca) el cual tendrá, a su vez, subbases en Alcúdia, Artà, Felanitx, Colònia de Sant Jordi, Llucmajor, Sineu, Sóller y Andratx. El helicóptero se presenta como una de las soluciones para el transporte de personas y para disminuir el tráfico en las carreteras isleñas. La inversión global será cubierta por los Presupuestos Generales del Estado, actualmente en proceso de elaboración para su posterior tramitación y aprobación.

Un nuevo hospital, el Son Puñales I, con 4.500 camas, se construirá en las faldas del bosque de Bellver o en los pinares de Son Quint. Naturaleza, buen oxígeno y fácil conectividad gracias a la nueva Vía de la Tortura II. Esta nueva instalación hospitalaria conseguirá un efecto de seguridad muy positivo para la población, animando a los nuevos ciudadanos a echar raíces y facilitando su integración social. Inversores institucionales: los Ministerios estatales de Sanidad, Transportes y Hacienda, junto con la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, cubrirán a partes iguales, los 6 mil millones de coste inicial.

El bonito pueblo de Ariany se acotará con pared seca de dos metros de altura y será de uso exclusivo para mallorquines con un mínimo de tres generaciones de genealogía, demostrable mediante documento parroquial. Ariany tendrá gran similitud con la aldea gala de Astérix y Obélix y quedará rodeada por los campamentos de Petrarum, Incarum y Manabonum. Esta delimitación constituye, sin embargo, una peligrosa iniciativa, al no poder preverse el comportamiento del mallorquín autóctono, recluido, con hondas y piedras suficientes, pues posiblemente se haga valer contra los expatriados, y más aún si recibe su poción diaria de herbes dolces. Inversión inicial a cargo de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Mallorca.

Catedral. Y para finalizar las propuestas de hoy y debido también al aumento de creyentes, la propuesta estrella será la ampliación de la Catedral —¡sí, de la Seu! —, integrando en el conjunto catedralicio el Palacio de la Almudaina, la plaza, y agregando al nuevo conjunto religioso una mezquita (como la que allí hubo antes de la conquista por el Rei en Jaume). La inversión se amortizará con la celebración de eventos, conciertos, bodas para estadounidenses, chinos y canadienses, y el highlight del 8. El estudio de viabilidad y la posterior inversión correrán a cargo del Obispado y de la Asociación de Cruceros, fifty-fifty.