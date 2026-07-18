Opinión | Tribuna
Salvar la vida de Naama Asfari
Naama Asfari és un pres polític sahrauí que compleix una condemna de trenta anys a la presó marroquina de Kenitra. Va ser detingut en el context del desmantellament de l’anomenat Campament de la Dignitat de Gdeim Izik. Aquest campament, aixecat en 2010 als afores d’Al-Aaiun ocupat, va ser l’epicentre d’unes massives protestes dels sahrauís sotmesos a un cruel règim d’apartheid en els territoris sahrauís il·legalment ocupats pel Marroc. Naama Asfari fa més de quinze anys que està empresonat.
Cal recordar que el Grup de Treball de Nacions Unides sobre la Detenció Arbitrària va examinar el cas dels divuit presos sahrauís de Gdeim Izik, i va concloure que la seva privació de llibertat era arbitrària, i contrària a la Declaració Universal dels Drets Humans i al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Naama Asfari és, per tant, una persona arbitràriament detinguda per raons polítiques. El seu únic delicte, com el de la resta dels presos polítics sahrauís, és la seva lluita per un Sàhara Occidental lliure, per l’autodeterminació i independència del seu poble.
Ara mateix l’estat de salut de Naama Asfari és crític després d’una prolongada -més d’un mes- vaga de fam iniciada per reclamar el compliment dels pronunciaments internacionals sobre els presos de Gdeim Izik i contra les indignes condicions amb les quals el Marroc tracta als presos polítics sahrauís.
Dit sense embuts, les presons marroquines són territoris en els quals no existeixen els Drets Humans, especialment són inexistents els relacionats amb les persones sahrauís privades de llibertat. De fet, Nacions Unides ha requerit en reiterades ocasions al Marroc que remeiés la situació sense demora, i adeqüés el tractament d’aquests detinguts a les seves obligacions internacionals. No obstant això, Naama Asfari i els seus companys continuen empresonats i sotmesos a unes condicions que han provocat reiterades alertes sobre el seu estat físic i psicològic. Naama Asfari roman aïllat, allunyat de la seva família, i sense rebre l’atenció mèdica urgent que necessita.
El cas dels presos polítics sahrauís és un exemple palmari que la situació del Sàhara Occidental és, certament, una qüestió humanitària, de necessària solidaritat, d’empatia amb la dignitat d’un poble, però, sobretot, és un conflicte polític, de no aplicació de la legalitat internacional, d’un procés de descolonització inconclús. En aquest context, la passivitat davant la situació dels sahrauís arbitràriament detinguts i empresonats és, potser, la cara més cruel de la traïció del Govern d’Espanya al poble sahrauí. És indignant que, davant la situació crítica de Naama Asfari, el ministeri d’afers exteriors, Unió Europea i cooperació del Regne d’Espanya no mobilitzi tots els seus recursos diplomàtics per a salvar una vida innocent.
Tanmateix, el moviment solidari amb el Poble Sahrauí no es resigna. En aplicació de les resolucions de l’ONU -específicament del dictamen del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària, abans citat-, exigeix l’alliberament immediat i incondicional de tots els presos polítics sahrauís. De forma especialment urgent, sol·licita l’alliberament de Naama Asfari, per a qui exigeix atenció mèdica urgent i accés humanitari immediat, que es permeti l’entrada a la presó de la seva família, de l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH), i del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR).
La campanya «Salvem la vida de Naama Asfari» està en marxa. Qui vulgui col·laborar pot posar-se en contacte amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les illes Balears (AAPSIB). Som-hi!
- El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
- Piden 7,5 años de cárcel para un concejal de Valldemossa por estafar 200.000 euros a su padre enfermo
- Estos son los únicos nueve lugares oficiales de Mallorca para ver el eclipse
- Esposar a grafiteras veinteañeras
- La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas
- La escasez de docentes se enquista en Baleares: las especialidades de difícil cobertura se disparan un 85% en tres años
- Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria salen en libertad
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”