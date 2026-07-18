La OTAN entre Trump y Putin

Trump le pone zancadillas a la OTAN mientras que Putin tiene la intención de desnudarla de poderío militar. No es lo mismo, pero seguro que, en sus diálogos por teléfono, Trump y Putin se ríen mucho. Una notable diferencia es que Donald Trump se irá al final de su mandato, si el poder judicial no le desplaza antes, mientras que Putin está ahí como para siempre, sin que sus críticos más apasionados prevean el escenario de su caída. La situación es incomodísima para los países de la Unión Europea y para la ilación estratégica de Occidente, por no hablar de Ucrania.

Si los Estados Unidos se desligasen efectivamente de la OTAN –algo, a pesar de todo, por ahora improbable-, el atlantismo perdería su entidad fundacional, en el peor momento. La hipótesis de una OTAN sin tropas y sin arsenal norteamericano supera con creces la amenaza que representan las veleidades bravuconas de Trump, Groenlandia incluida. ¿Se atreverá Putin a que se active el artículo 5 del tratado, es decir, la defensa colectiva en caso de amenaza, solo invocado por el atentado del 11-S? Pero quién sabe si el hombre del KGB quiere vengarse de la victoria de la OTAN en la Guerra Fría. Ha de relamerse de gusto cuando Trump dice que la OTAN es un tigre de papel.

Depositados en un almacén big data, los sucesivos planes de defensa europea común necesitarían una refrigeración costosísima: desde los inicios de la Guerra Fría hasta el fragor bélico en Ucrania, concebir un sistema de seguridad a la medida de los hoy veintisiete socios ha sido el parto de los montes. Ahora mismo, está claro que –con o sin los Estados Unidos- la seguridad europea va a costar mucho dinero –más del previsto para 2030- y mucha más voluntad geopolítica. Se puede decir que Trump hará que la Unión Europea actúe más unida pero la situación no tiene precedentes. Por muchas hipótesis que se hagan, no hay quien sepa qué será de la OTAN sin los Estados Unidos. Mientras tanto, Ucrania resiste con sus drones.

Eso le ha dado más cancha a Macron porque, después del brexit, Francia es la única potencia nuclear. Por su parte, Merz ha incrementado especialmente el gasto militar de Alemania. La Unión Europea necesita un gran escudo protector y no solo en el flanco oriental. En su día, los países europeos acordaron no hacerse la guerra pero tienen un vecino que se la hace a Ucrania. Ocho países de la OTAN están situados entre el Mar Negro y la costa báltica.

A diferencia de presidentes tan distintos como Theodore Roosevelt, Nixon o Bush padre, Trump carece de todo sentido histórico. Es un presentista de la transacción inmobiliaria, sin memoria diplomática ni pudor alguno. Quizás lo menos aventurado es dejar que Trump acabe estampándose como en una carrera nocturna clandestina. Con el Partido Demócrata en la guardería infantil, habrá que rehacer el atlantismo después de Trump, con los republicanos. Marco Rubio parece estar calentando motores. Mientras tanto, lo fácil es criticar los esfuerzos cortesanos de Mark Rutte por intenta que Trump no sea tan Trump.