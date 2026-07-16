Opinión | Tribuna
Una legislatura de carnaval turístic
Coneixem el carnaval com el període de disbauxa que precedeix a la Quaresma. S’hi utilitzen disfresses i màscares per ocultar la identitat i un conjunt d’informalitats i actuacions enganyoses. S’hi manifesten, de manera barrejada i confusa, molts de fets on l’element fonamental és la disfressa.
La disfressa s’utilitza per aparentar una identitat diferent o per ocultar la pròpia. És un conjunt de mitjans i elements que hom empra per modificar exteriorment la personalitat pròpia. Qualsevol artifici amb què s’oculta o dissimula una persona o cosa perquè sigui confusa, no entesa o no coneguda.
El Govern que tenim ja ha consumit tres temporades completes de gestió turística i està en plena temporada alta d’enguany. Amb dades, fets i conseqüències més que suficients per fer-ne una anàlisi i avaluació final dels resultats de llur gestió.
A partir dels objectius inicialment prevists, complits o no, amb correccions, si n’hi ha hagudes, per desviacions no previstes, increment de sobresaturació, etc. Cosa important per preveure la prospectiva d’una potencial següent legislatura segons qui la governi.
Per empirisme inductiu, la situació actual amb les mesures canviants i contradictòries preses en cada moment s’arriba a una tesi deductiva demostrada que, a manera de símil, ha estat una legislatura de «carnaval turístic» continuat i no temporal com el que fa pas a la Quaresma. Idèntica al contingut dels dos primers paràgrafs. El resultat, allargant de cada vegada més la temporada alta, han estat les conseqüències d’empitjorar el metabolisme turístic global que ja no pot aguantar més sobresaturació i que ja vessa de per tot. Amb els problemes lligats d’habitatge i excés de població.
A la campanya electoral de les eleccions de 28 de maig de 2023, el PP anunciava que no s’ha de decréixer ni minvar places, derogar les moratòries, com més turistes millor, que s’ha de fer més promoció i cercar obrir nous mercats de demanda.
La XI legislatura començà el 20 de juny amb un govern de PP-Vox. Era el moment de posar en marxa les promeses electorals fetes. El Sr. Galmés, el mes de juliol anunciava les iniciatives del seu nou model turístic: «Canviarem l’actitud amb el sector. L’esquerra ha tengut comportaments turisme-fòbics. Han anat en contra d’allò que dona treball i menjar a milers de famílies ...». «Volem recuperar la borsa perquè fa possible augmentar la competitivitat».
El setembre de 2023, el conseller de Turisme Jaume Bauzà comunicava com pensaven gestionar el turisme, deia: «No crec que hi hagi massificació, concepte que vull erradicar en parlar de turisme, que es tracta només de saturació momentània puntual, a dies determinats i segons les circumstàncies». Afegia: «només faltaria que no fos una bona notícia que milions i milions de turistes vulguin venir». «No hem de limitar ni decréixer ... En cap moment m’he sentit massificat...».
Manifestacions que sens dubte eren i són l’autèntica ideologia del PP fins a l’actualitat, seguir creixent. Les evidències reals, en successives temporades, d’increments de saturació; malestar i protestes dels ciutadans; arguments d’experts i especialistes en turisme sostenible i medi ambient que demostraven que l’única solució era el decreixement; una multitudinària manifestació ciutadana en protesta de la situació insostenible, etc., feren que el Govern reconegués, de paraula, la realitat, així i tot res de parlar de decreixement. Anunciaren mesures «valentes, molt valentes» deia el Sr. Costa, així com ho sol comunicar, amb teatralitat carnavalesca com si ho assajàs davant mirall. No bastava sensació de percepció, s’havia de comprovar per zones quina era la realitat. Fer-ne un estudi complet, anàlisi i conclusions. Tot ha estat un continuu de disfresses. Cada any les mesures es prendrien a la següent temporada, i així s’ha fet a totes per poder seguir la seva pròpia gestió. Es feia el mateix que Penèlope: mentre de dia teixia el sudari de nit ho desfeia. Qui s’animi a seguir les hemeroteques ho pot comprovar perfectament.
La disfressa més grossa i increïble fou la creació de la «Mesa per al pacte social i polític per a la sostenibilitat» impulsat pel Govern per debatre el futur del model turístic, econòmic i social. La primera trobada fou el 22 de maig de 2024 amb 140 interlocutors. Ha estat una autèntica fantasmada que encara no sabem si ha servit per a res. Més que una disfressa i engany ha estat una completa «Rua carnavalesca dels darrers dies», amb totes les carrosses.
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