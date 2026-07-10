Opinión | Tribuna
Piscines, aigua i adaptació al canvi climàtic
Cada estiu, quan la preocupació per la sequera torna a formar part del debat públic, les piscines reapareixen com un dels elements més qüestionats. És normal que, en un territori com el nostre, amb recursos hídrics limitats i una elevada pressió demogràfica i turística, ens demanem si estam fent un ús responsable de l’aigua. Però precisament per això convé abordar aquesta qüestió amb serenitat i una mirada àmplia.
Les piscines consumeixen aigua, evidentment. Ningú no ho discuteix. Però també és cert que sovint concentren una atenció desproporcionada si la comparam amb altres reptes hídrics que afrontam com a societat. La sostenibilitat exigeix analitzar el conjunt dels factors que intervenen en la gestió de l’aigua i prioritzar aquelles actuacions capaces de generar un major impacte.
També és important entendre que una piscina no és necessàriament sinònim de consum continu. De fet, una de les pràctiques més sostenibles és conservar l’aigua existent i evitar-ne la renovació innecessària, una opció que les tecnologies actuals de filtració, desinfecció i control fan possible mantenint-la en bones condicions durant anys. Per això, el debat hauria de centrar-se menys en les prohibicions i més en la millora de l’eficiència: les cobertes redueixen l’evaporació, els sistemes avançats de filtració minimitzen les renovacions d’aigua i les eines de monitoratge permeten una gestió molt més precisa dels recursos. Avui ja existeixen solucions capaces de reduir de forma significativa el consum associat a les piscines.
També és necessari reflexionar sobre la coherència de les polítiques públiques. Quan una administració autoritza la construcció d’habitatges amb piscina, assumeix implícitament que aquest ús és compatible amb el model urbanístic vigent. Si es considera que determinats desenvolupaments no són adequats per la disponibilitat de recursos hídrics, aquest debat s’ha d’abordar durant la planificació territorial i urbanística, que és on s’han de prendre les decisions estratègiques.
Mentrestant, hi ha altres qüestions que mereixen una atenció prioritària: la renovació de les xarxes d’abastiment, la reutilització d’aigua regenerada, la protecció dels aqüífers, la millora de la qualitat de l’aigua i la modernització de les infraestructures existents. Totes aquestes actuacions són imprescindibles si volem avançar cap a un model hídric més resilient. Perquè l’estalvi d’aigua no depèn únicament de les restriccions: la innovació i la tecnologia ofereixen eines capaces de reduir significativament els consums, i sovint les millors polítiques són les que incentiven l’eficiència i acceleren la modernització dels equipaments.
A més, el context climàtic actual obliga a incorporar una nova variable al debat sobre l’aigua: les Balears experimenten cada vegada més episodis de calor intensa i onades de calor prolongades, una realitat que converteix les piscines públiques i comunitàries en equipaments amb una funció que va més enllà de l’oci. En molts casos actuen com a refugis climàtics accessibles, especialment per a infants, persones majors i col·lectius vulnerables. Precisament per això, resulta imprescindible continuar invertint en la modernització de les seves instal·lacions i sistemes per compatibilitzar aquest servei amb els màxims nivells d’eficiència hídrica i energètica.
En definitiva, les piscines formen part del debat sobre l’aigua, però no haurien de monopolitzar-lo. La sostenibilitat no consisteix a assenyalar un únic ús, sinó a millorar l’eficiència de tots. Invertir en tecnologia, incentivar les bones pràctiques, planificar amb coherència i modernitzar les infraestructures aportarà probablement més beneficis que centrar la conversa exclusivament en les restriccions.
Necessitam menys simplificacions i més visió de conjunt. Perquè la gestió de l’aigua a les Balears és un repte massa important per reduir-lo a una única imatge. I perquè les solucions del futur passaran, sens dubte, per combinar sostenibilitat, innovació i capacitat d’adaptació.
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
- El 'método egipcio': el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El transporte 'pirata' cambia su forma de operar en el aeropuerto y se incrementa en la part forana de Mallorca
- El verano deja una imagen insólita en Mallorca: una mujer duerme sobre dos bloques de hormigón en el puerto de Palma