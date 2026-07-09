Un Mundial con un envoltorio asqueroso

Que el precio de ver un Irán-Nueva Zelanda, que se dormían las cabras, sea de 500 dólares, es asqueroso porque el fútbol siempre ha sido un deporte popular a precios relativamente asequibles; que los vuelos desde casi cualquier destino a EEUU cuesten 1.000 dólares también; que la estancia en un hotel medio sea de 300 dólares es abusivo y que una cerveza cueste 20 dólares, cuatro veces más de lo que paga un guiri en Mallorca, donde abonamos el doble que en la mayoría de España, una estafa. Todo el envoltorio es antideportivo.

Requeteasqueroso que los jugadores de Irán tuviesen que residir en un hotel en Tijuana, a 240 kilómetros de Los Ángeles y se les diera el trato de miembros de la Guardia Republicana, asquerosos también, cuando se trata de deportistas que van a jugar al fútbol, sin el kaláshnikov. Pero no debe extrañarnos porque el organizador del Mundial es la FIFA, que acumula una tradición de casos de corrupción que arranca en 2015 con el llamado FIFA Gate: un banquete de más de 100 millones de dólares, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Nueva York, por derechos de transmisión, mercadotecnia y patrocinio, fraude, crimen organizado y lavado de dinero que culminó con la detención de siete empleados FIFA y la «dimisión» de Joseph Blatter; otros 150 millones de dólares por la Copa América Centenario y una colección de suspendidos del cargo como Michel Platiní y el citado Blatter, entre otros. Y eso es lo poquito que sabemos porque el fútbol es un deporte de masas y no conviene hurgar. De infausto recuerdo el España-Corea del 2002, como el reciente Argentina-Egipto.

Pero este Mundial es superlativo. Arrancó con Infantino Corleone dándole al dictador el FIFA de la Paz; ha continuado quitándole a Balogún, la estrella del equipo americano, una tarjeta roja que les aconsejo ver YouTube porque duele online, porque el galardonado llamó a Infantino para que bendijese a su capitán; y asqueroso porque nos pusieron a pitar el España Uruguay a un médium, americano también, que confundió un partido de fútbol con un combate de la MMA que tanto le gustan a Trump. He visto muchos mundiales, pero como el citado arbitraje ninguno. Y las «pausas de hidratación» (he venido al fútbol para forrarme) son insoportables para el espectador, pero una mina para los anunciantes entre los que destaca David Beckham. También para las arcas americanas.

El negocio de 14.000 millones de dólares en que consiste el Mundial 2026 se organizó en 2018 en la habitual línea ética de la FIFA. Fue precedido por los de Rusia, Qatar y Arabia Saudí ideados para blanquear a sus regímenes. Que sabemos que los saudíes son muy generosos con los que mandan, aunque se publicó que descuartizaron al periodista Yamal Jashogyi aprovechando su ingenua visita al consulado saudí en Estambul porque era crítico con Mohammed bin Salman. Qatar construyó las instalaciones con obra de mano esclava y no sabemos cuántos trabajadores murieron porque preguntar a Qatar es como preguntarle a Hannibal Lecter. ¿A quién se le ocurre montar mundiales en esos países? A la FIFA. Como organizarlo en los EE UU donde ahora gobierna un sátrapa que de momento ha ganado 2.200 millones de dólares en su presidencia instrumental, que se sepa, porque no contamos los negocios de los Emiratos Árabes Unidos del yerno, Jared Kushner, y su más mejor amigo, Steve Witkoff. Los cerebros de la Riviera Gazatí y de no sé cuántos berenars que huelen a pies a 45 grados. Porque el pelotazo de su criptomoneda y la de la efigie de su señora ha hecho perder a más de 1.000.000 de americanos más de 3.800 millones de dólares, según el Washington Post.

Sí, nos encanta el fútbol y la selección española es una delicia; me estoy viendo todos los que puedo, que son pocos, porque la mayoría son de pago y ya me han colado muchos goles, pero me emprenya el envoltorio porque juntar FIFA con Trump destroza el fútbol convirtiéndolo en otro de sus repugnantes negocios.