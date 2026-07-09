Llevamos más tiempo viviendo en los USA que en la Tierra, cualquier ciudadano occidental acumula al menos 250 años de edad norteamericana. Esta relación interpersonal solo puede responder a la pregunta, ¿quién es Estados Unidos para ti? Bob Dylan antes que nadie, y hasta sus epígonos como Bruce Springsteen han perdido el esprit. Groucho Marx en feroz disputa del número uno, con la versión drogadicta de Lenny Bruce que hoy se bifurca en Bill Maher o Jon Stewart. Todos ellos superados por David Letterman, pero sin mención ni piadosa a Jay Leno. Leer a Gore Vidal, que predijo el imperio, el partido único con dos ramas y que ningún escritor sería ya famoso. Solo Aaron Sorkin se le puede arrimar entre los actuales, El ala Oeste sigue siendo la mejor teleserie de la historia.

Pasando a las personas, Snoopy, un filósofo del siglo XX a la altura del Bobby Fischer a quien vi jugar. La línea clara de Roy Lichtenstein y sus topos. Ben Bradlee se incorpora demasiado tarde, como embrión de todos los aciertos, errores y terrores del periodismo actual. Su cuñado y cuate John Kennedy, un carisma que solo Obama logró acariciar. Ava Gardner pero no Marilyn, la inteligencia corpórea de Margot Robbie. El ultraconservador Saul Bellow, la ultrarrevolucionaria ‘Hanoi Jane’ Fonda, la algonquina Dorothy Parker y la crítica Pauline Kael.

Charles Manson como el Satanás que no asesinó a nadie, y Robert Oppenheimer como el dios de la sabiduría que mató a más gente de golpe, en un récord nunca igualado. Richard Feynmann porque lo entendió todo con humor. Al Pacino en Tarde de perros o Un domingo cualquiera, la ingenua prepotencia a muerte de Paul Newman y Robert Redford en Dos hombres y un destino, solo igualados por Brad Pitt en Érase una vez en Hollywood. Allí nos rendimos a Margaret Qualley, nadie ha (d)escrito USA como John Dos Passos, epilogado por Tom Wolfe. Elabore su propia lista, pero seguro que coincidiremos en que Estados Unidos ha sido el mayor espectáculo del mundo.