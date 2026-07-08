Opinión | Tribuna
¿Condenado al olvido y a la desaparición? S.O.S. por Sant Llorenç
Van desapareciendo todas aquellas antiguas casas agrícolas de Palma dejando paso al cemento y asfalto
Olvidado, paciente, tal vez porque se resigna a un destino muy incierto, junto a la carretera viendo pasar día a día a miles de personas aguardan las ruinas de las casas de Son Lorenzo o San Lorenzo que según los grandes historiadores de nuestra tierra son los únicos restos que quedan del nacimiento como población de la barriada de Son Sardina. Restos de unas casas que fueron una parte más del antiguo Monasterio de la Real y que ayudaron con su labor agrícola a sufragarlo. Como he dicho allí está olvidado, deteriorándose poco a poco, recuerdo que hace más de veinte años aún se conservaba el arco de piedra de entrada a las casas. Amenazado ahora con la inminente ampliación de la carretera de Sóller tras las obras incipientes de la nueva rotonda de Son Castelló le aguarda un destino muy inseguro. ¿No deberían protegerlo? ¿No debería haber incluso un perímetro de seguridad para evitar que la maquinaria agrícola se acerque con tanta proximidad a sus paredes? ¿No debería tener una protección y una actuación institucional que salvaguardara estas ruinas? Poco a poco van desapareciendo todas aquellas antiguas casas agrícolas de Palma dejando paso al cemento y asfalto, existe muy poca sensibilidad patrimonial o tal vez debería potenciarse aún más la protección real y no solamente quedar en el papel, ¿cuántos monumentos siguen degradándose con el paso del tiempo a pesar de estar protegidos? Muchos.
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