Después de es Trenc, el PP de Prohens entra en pánico ante el 26 de julio

Tal parece que el PP que dirige (un suponer de libro) Marga Prohens, al tiempo que preside el Gobierno balear (otro suponer editado en fascículos), se haya empecinado en perder las elecciones del 23 de mayo de 2027. Es tal el desaguisado que, en condiciones llamémosles habituales, quedaría ya hoy plenamente desahuciado. Sucede que enfrente pace un semoviente que también ha hecho lo necesario y lo sigue perpetrando para no ganarlas. El PSIB (PSOE en elecciones) de Francina Armengol es magma en el que no se atisba ni por asomo algo que insufle esperanzas a las izquierdas de tumbar a la derecha mallorquina. El duopolio PP-Vox va camino de conformar, al iniciarse el verano de 2027, tan tórrido como el actual, o eso parece, un Gobierno que nominalmente seguirá presidiendo Prohens, uncida, de qué manera, a la extrema derecha que personaliza nada menos que Gabriel Le Senne, quien, ahí es nada, anda a la espera de ser juzgado por delito de odio. Parece que tanto a la Fiscalía como los jueces que han de dictar sentencia les pueden las ganas de sacarlo del atolladero. Son, dicen, de la bancada del magistrado que ha decidido que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, puede viajar a Londres, pero no a Ankara, porque Turquía no pertenece a la Unión Europea. El juez Antonio Viejo, que nos ha salido con la estrambótica medida, no se ha dado por percatado de que Londres abandonó la Unión. Cosas de nuestra Judicatura, escorada a estribor sin remilgos.

Yendo a lo que ha despojado de la necesaria templanza a la presidenta Prohens, también dejando en cueros a quienes dirigen el PP de Mallorca: las diez mil personas que acudieron a es Trenc aguantando el desplante de la alcaldesa de Campos, que debería ser fulminada de disponer Prohens de la autoridad imprescindible para hacerlo. Lo sucedido el domingo ha sido inesperado, porque corrobora que los movimientos sociales, aletargados, han despertado. Confiaba la derecha en llegar al 23 de mayo sin su presencia activa contando, además, con la desaparición de las izquierdas; el PSOE es la conocida catástrofe; la beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI) pastoreada por el reverendo obispo Lluís Apesteguia exhibiendo su inoperancia habitual, liliputiense presencia en las urnas, aunque no abandone la vocación de ser fiel lacayo de la derecha cuando sea reclamado; no sucederá: ahí está el crecido Vox para vedarle el camino. La confianza de la derecha ha desaparecido después del domingo. Prohens vislumbra materializarse el fantasma de José Ramón Bauzá. Entra en pánico ante el 26 de julio.

26 de julio. Fecha señalada. Es el día de la manifestación en Palma contra la saturación turística. Es mucho más. Puede ser muchísimo más. Si la cifra de asistentes sobrepasa con creces los 25 mil, o si se acerca o llega a los 50 mil, Prohens y el PP tendrán serias razones para preocuparse por su futuro político. De lo contrario, se aliviarán a gusto. Han dado sobrados argumentos para suscitar generalizado cabreo: autovías a reventar; la de cintura un constante sin vivir; Son Espases, entre el desgobierno y el colapso; acarrear basuras desde las Pitiusas, un sinfín de errores no forzados (¿quién los iba a propiciar si las izquierdas viven en Babia?), que han contagiado hasta a quienes en Cort tocan las narices a su electorado de siempre. ¿Se está poniendo en aprietos a la derecha inexpugnable?

Aclaremos que, en julio de 2026, la victoria de PP-Vox en las elecciones sigue siendo incontestable, al menos en apariencia. Pero es Trenc ha cambiado percepciones. Y que no nos endose Prohens que no va a ser urbanizado. Entonces, ¿por qué se facilita ampliar los chiringuitos, que los aparcamientos puedan incrementar su superficie, que se faciliten la instalación de negocios recreativos en la playa virgen? Lógico que cunda la sospecha de que las modificaciones en la normativa tengan el propósito de autorizar en algún momento la anhelada urbanización.