Opinión | Tribuna
Tona Fuster, Mateu Vic i Jaume Adrover
Es Trenc i els espais naturals sí que estan en perill, senyora Prohens
L’anunci de la cadena humana convocada pel GOB, Terraferida i la plataforma MTMV a l’arenal de sa Ràpita en defensa del parc natural d’es Trenc-Salobrar de Campos ha aconseguit, d’entrada, un efecte miraculós: la sobtada conversió del PP de la senyora Prohens a la causa de la protecció dels espais naturals. La mateixa ardent diputada de l’oposició que presentava una esmena a la totalitat contra la llei de declaració del Parc Natural ara que és presidenta ens demana que confiem en la seva paraula quan diu que la nova llei Òmnibus no suposa cap perill per a la integritat de la zona si deixa en mans del seu consell de Govern les decisions sobre l’ordenació del Parc. Des de les joventuts populars de Campos fins a les altes esferes, tot el PP, que fins fa dos dies declarava que «des de la declaració de la zona protegida només hem tengut problemes», és ara un cor angèlic de protectors del medi natural. «Efectivament, es Trenc no es toca» conclou la directora general de Medi Natural; el conseller Simonet assegura, amb els peus en remull, que no es desprotegirà «ni un metro quadrat» del parc natural, i la presidenta Prohens al·lega que els arguments dels ecologistes es fonamenten «en mentiras y supuestos que no se dan ni se darán». L’èxit d’aquesta conversió de sant Pau seria incontestable si no fos perquè els fets la desmenteixen: la llei Òmnibus 4/2026 de mesures urgents per accelerar projectes estratègics que contribueixin a la transformació econòmica de les Illes Balears estableix des del seu article 1r que l’objectiu del legislador és desregular el marc de protecció per afavorir «projectes de promotors privats» que siguin declarats «d’especial interès estratègic» i que donaran «tramitació preferent, agilització, simplificació administrativa i acompanyament als promotors per afavorir l’execució dels projectes». Més clar, aigua.
No és cap secret que la llei Òmnibus permet al consell de govern desmantellar el pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc sense tràmit parlamentari. El PP mira de convèncer l’opinió pública que el seu objectiu no és desprotegir es Trenc, però aquest intent ensopega amb l’evidència de cinc dècades d’oposició de la dreta campanera a la protecció de l’espai natural i una legislatura de provatures per desmantellar el PORN per la via directa sense haver de passar per tots els tràmits que estableix la Llei 5/2005 de Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (la LECO). Les trajectòries passada i present del PP i de la pròpia senyora Prohens ens confirmen que es Trenc-Salobrar de Campos, i de retruc tots els espais naturals i el sòl rústic de les Balears, estan ara més en perill que mai. La llei Òmnibus, combinada amb les disposicions de la llei agrària en tramitació, deixen en mans de qui governa la potestat de desfer un PORN redactat amb criteris tècnics i ambientals i, de retruc, moltes de les limitades prestacions ambientals establertes els darrers quaranta anys en aquesta comunitat autònoma per així poder «acompanyar i accelerar» els «projectes de promotors privats» que la gestoria Prohens-Simonet consideri estratègics.
Les lleis òmnibus i agrària són un atemptat contra el 80% del nostre territori perquè modifiquen les lleis de protecció ambiental i territorial que sostenen l’arquitectura de conservació dels espais naturals del nostre país: la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO); la Llei 1/1991 d’espais naturals (LEN); el Pla Territorial de Mallorca; les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT) i la Llei (2/2017) de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos.
Tota aquesta enginyeria de demolició legal és feta amb l’objectiu confés d’explotar els espais naturals a base de nous negocis, edificacions i usos turístics de tota casta que fins ara estaven limitats per raons de conservació. El PP sempre ha argumentat que xibius, camps de polo, xaletarros, aparcaments, tumbones i altres eines són «riquesa i llocs de treball». Només cal demanar-se per què ara neguen el que sempre han defensat.
La presidenta Prohens assegura que «no s’ha fet ni es farà una passa enrere en la protecció d’es Trenc», i conclou que «la resta són bulos, mentides i fake news». Però no és bulo, ni mentida, ni fake new que el seu govern ha comès la pitjor de les agressions perpetrades fins ara contra l’entorn del parc natural des Trenc: l’indult per llei del camp de polo de sa Barralina, una instal·lació il·legal, reiteradament sancionada, situada en sòl rústic immediat al parc i consumidora exponencial d’aigua, emparada pel mateix ajuntament que imposa restriccions als campaners.
No són bulos, ni mentides, ni fake news que el PP de Campos i el seu ajuntament han anunciat que volen reconstruir els sis chiringuitos (en realitat autèntics balnearios de ciment) que fins l’abril de 2022 segellaven la platja i que varen ser demolits malgrat la fèrria oposició del consistori i el PP campaners. És amb aquest objectiu que l’ajuntament de la senyora Porquer interposà, ja dins aquesta legislatura, un contenciós administratiu contra el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc (PORN) amb la petició que es tornassin a instal·lar en l’àrea protegida els sis bars-restaurants; i no és bulo, ni mentida, ni fake new que la llei Òmnibus permetrà al gabinet Prohens complir el somni del PP de Campos: fer dels arenals protegits un beach club amb instal·lacions permanents, més grans i més espesses, deixant en segon terme els valors de conservació de la zona.
No són bulos, ni mentides, ni fake news que, al llarg de tota la legislatura, la presidenta Prohens i el conseller Simonet han treballat per desprotegir el conjunt dels espais naturals de les Illes Balears per permetre-hi la instal·lació de més negocis sota el títol «d’ampliar-ne els usos». El mateix conseller Simonet que ara assegura que no desprotegirà ni un metre quadrat del parc és el mateix que anunciava no fa tant que les modificacions impulsades en aquesta legislatura no serien «exclusivament» per a fer chiringuitos. Certament: els xibius seran només la punta de llança de la desprotecció.
«El temps posarà tothom al seu lloc», diu la senyora Prohens. I té raó: el PP que va lluitar amb carn i ungles per urbanitzar es Trenc, el que va defensar als tribunals la construcció de 64 xalets il·legals a ses Covetes que varen ser demolits només gràcies a la constància dels ecologistes i els defensors de la terra, el que va promoure la construcció d’un hotel de luxe i un camp de golf a l’entorn de l’àrea natural, el que va oposar-se a la demolició dels chiringuitos, el que vol més aparcaments, el que ha legalitzat el camp de polo, el que ha lluitat sempre per obstaculitzar que el Parc sigui un parc natural i no una àrea de negoci, el de la batlessa Porquer que declara que «firmaria tot d’una» perquè es Trenc «deixàs de ser un parc natural» que «només du problemes», aquest mateix PP ara ens assegura que, en tenir les mans desfermades al consell de Govern, no en tocarà «ni un metro quadrat». D’això, en aquest país, sempre n’hem dit que és com donar a guardar les sobrassades al moix.
- Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
- Aldi ya tiene licencia del Ayuntamiento de Palma para abrir un gran supermercado en el barrio de Son Dureta
- El Mallorca negocia el fichaje de Estanis Pedrola, la apuesta de Luis García para el ataque
- Antonio Catalán: 'Si se reduce el turismo en Baleares, de qué viviremos
- Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: 'Hemos aprendido lo afortunados que somos de recibir enseñanza pública y en catalán
- "De cero a LaLiga": unos alemanes quieren fundar en Mallorca su propio club de fútbol con un exfutbolista como entrenador
- El Govern declara de 'interés estratégico autonómico' las obras en el colegio Madre Alberta de Palma que le permitirán ampliar sus plazas de Educación Infantil
- La Fiscalía pide 25 años de cárcel a dos turistas por violar por turnos a una chica ebria en s'Arenal